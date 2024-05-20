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ЧМ по дзюдо: Казахстан остался без медалей во второй день соревнований

ЧМ по дзюдо: Казахстан остался без медалей во второй день соревнований, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 03:11 Фото: olympic.kz
Во второй день чемпионата мира в Абу-Даби все наши дзюдоисты проиграли в начальных раундах, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz ни одному из наших спортсменов, кто выходил на татами 20 мая, не удалось дойти до финального блока.

Последними, кто покинул ЧМ, стали Данияр Шашмшаев и Бахытжан Абдурахманов (оба бились в весе до 73 килограммов).

До них завершили выступление Гусман Кыргызбаев, Жанарыс Рахметкали (оба в категории до 66 килограммов) и Бахыт Кусакбаева (до 57 килограммов).

В активе нашей команды одна медаль. "Бронзу", как сообщали ранее 19 мая в первый день завоевала Абиба Абужакынова (до 48 килограммов).

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