Казахстан второй раз примет мировое первенство по дзюдо

Чемпионат мира по дзюдо в 2027 году второй раз в своей истории примет Казахстан. Соглашение о проведении масштабного мероприятия подписано на днях в Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространил на своей странице в Instagram министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Во время поездки в Будапешт он встретился с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером, где и было подписано соглашение.

По итогам этой встречи также достигнута договоренность, что в нашей стране откроют представительство Академии Международной федерации дзюдо.

"Заключены ключевые соглашения по развитию дзюдо в Казахстане. Это не только большая честь для страны, но и хорошая возможность для казахстанских спортсменов и тренерского состава проявить себя, укрепить свои позиции перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе". Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов

Казахстан уже проводил ЧМ по дзюдо в 2015 году. Тогда Елдос Сметов первым из казахстанцев завоевал золотую медаль,. Еще одну награду серебряного качества добыл Рустам Ибраев.

Елдос Сметов этим летом привез из Парижа единственную высшую награду Олимпийских игр-2024 для нашей республики.