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Казахстанскую тяжелоатлетку наградили серебряной медалью ОИ-2012

Казахстанскую тяжелоатлетку наградили серебряной медалью ОИ-2012, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 08:15 Фото: НОК РК
Тяжелоатлетка Анна Нурмухамбетова официально стала серебряным призером Олимпиады-2012 после перераспределения наград, сообщает Zakon.kz.

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По информации НОК, в Олимпиаде в Лондоне казахстанка показала пятый результат в весовой категории до 69 килограммов. Однако после перепроверки было произведено перераспределение наград. Так, Марина Шкерманкова и Дина Сазановец были уличены в использовании запрещенных препаратов. Впоследствии их результаты аннулировали, а Нурмухамбетова официально стала бронзовым призером ОИ-2012.

В 2020 году стало известно, что в пробе румынки Роксаны Кокош, которая в Лондоне стала второй, также были обнаружены следы допинга. Ее серебряную награду отозвали, а показанный в Лондоне результат был упразднен.

После нового перераспределения наград Анна Нурмухамбетова стала обладательницей "серебра" Игр-2012. "Бронза" отошла колумбийке Убальдине Вальес.

Ранее, еще в октябре 2016 года, мы писали про Анну Нурмухамбетову, которой перешла бронзовая медаль ОИ-2012 года из-за положительных допинг-проб других спортсменок.

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