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Борец Демеу Жадраев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2024

Борец Демеу Жадраев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 23:18 Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев 7 августа стал серебряным призером Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, борец дошел до финала соревнований в весовой категории до 77 килограммов.

"В решающей схватке Жадраеву противостоял Нао Кусака, представляющий Японию. Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу японского борца", – говорится в сообщении.
Демеу Жадраев, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 23:18

Фото: olympic.kz

Таким образом, Демеу Жадраев завоевал "серебро".

Ранее сообщалось, что Демеу Жадраев в 1/2 финала встречался с Сананом Сулеймановым из Азербайджана. Жадраев отлично провел первый период. Он заработал сразу шесть баллов, захватив преимущество в схватке. В итоге противостояние завершилось со счетом 6:1 в пользу Демеу.

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