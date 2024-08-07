Борец Демеу Жадраев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2024

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев 7 августа стал серебряным призером Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, борец дошел до финала соревнований в весовой категории до 77 килограммов.

"В решающей схватке Жадраеву противостоял Нао Кусака, представляющий Японию. Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу японского борца", – говорится в сообщении.

Фото: olympic.kz

Таким образом, Демеу Жадраев завоевал "серебро".

Ранее сообщалось, что Демеу Жадраев в 1/2 финала встречался с Сананом Сулеймановым из Азербайджана. Жадраев отлично провел первый период. Он заработал сразу шесть баллов, захватив преимущество в схватке. В итоге противостояние завершилось со счетом 6:1 в пользу Демеу.