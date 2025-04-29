Наставник "Реала" собирается возглавить самую титулованную сборную мира
Данную информация распространил известный инсайдер Фабрицио Романо, добавив, что стороны уже предварительно договорились.
Авторитетный специалист покинет королевский клуб и примет пятикратных чемпионов мира в начале июня.
🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025
Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.
Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj
По календарю у "сливочных" последняя игра в испанском чемпионате текущего сезона запланирована на 25 мая против "Реал Сосьедада".
Что касаемо "пентакампионов", то они 4 июня встретятся на выезде с Эквадором в рамках квалификационного раунда ЧМ-2026.
Скорее всего, главными помощниками Анчелотти в стане сборной Бразилии будут его ученики по "Реалу" – Винисиус Жуниор и Родриго.
29 марта пятикратные чемпионы мира по футболу попрощались со своим бывшим наставником – Доривалом. Отставке специалиста послужил выездной разгром 1:4 от команды Аргентины.