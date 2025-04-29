Наставник "Реала" собирается возглавить самую титулованную сборную мира

Итальянский футбольный специалист Карло Анчелотти уже через месяц планирует сменить свое место работы, поменяв "Реал" на сборную Бразилии. 65-летний тренер ожидает завершения сезона в Ла Лиге, сообщает Zakon.kz.

Данную информация распространил известный инсайдер Фабрицио Романо, добавив, что стороны уже предварительно договорились.

Авторитетный специалист покинет королевский клуб и примет пятикратных чемпионов мира в начале июня.

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.



Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.



Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025

По календарю у "сливочных" последняя игра в испанском чемпионате текущего сезона запланирована на 25 мая против "Реал Сосьедада".

Что касаемо "пентакампионов", то они 4 июня встретятся на выезде с Эквадором в рамках квалификационного раунда ЧМ-2026.

Скорее всего, главными помощниками Анчелотти в стане сборной Бразилии будут его ученики по "Реалу" – Винисиус Жуниор и Родриго.

29 марта пятикратные чемпионы мира по футболу попрощались со своим бывшим наставником – Доривалом. Отставке специалиста послужил выездной разгром 1:4 от команды Аргентины.

