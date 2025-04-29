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Спорт

Наставник "Реала" собирается возглавить самую титулованную сборную мира

Футбол Тренер Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 15:57 Фото: Instagram/realmadrid
Итальянский футбольный специалист Карло Анчелотти уже через месяц планирует сменить свое место работы, поменяв "Реал" на сборную Бразилии. 65-летний тренер ожидает завершения сезона в Ла Лиге, сообщает Zakon.kz.

Данную информация распространил известный инсайдер Фабрицио Романо, добавив, что стороны уже предварительно договорились.

Авторитетный специалист покинет королевский клуб и примет пятикратных чемпионов мира в начале июня.

По календарю у "сливочных" последняя игра в испанском чемпионате текущего сезона запланирована на 25 мая против "Реал Сосьедада".

Что касаемо "пентакампионов", то они 4 июня встретятся на выезде с Эквадором в рамках квалификационного раунда ЧМ-2026.

Скорее всего, главными помощниками Анчелотти в стане сборной Бразилии будут его ученики по "Реалу" – Винисиус Жуниор и Родриго.

29 марта пятикратные чемпионы мира по футболу попрощались со своим бывшим наставником – Доривалом. Отставке специалиста послужил выездной разгром 1:4 от команды Аргентины.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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