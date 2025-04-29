Казахстанские юные шахматисты триумфально выступили на чемпионате Западной Азии
Из 39 наград 16 – золотых, что является одним из лучших результатов турнира. На этих соревнованиях, куда приехал 391 участник из 13 стран, представители сборной Казахстана уверенно доминировали в каждом виде программы: в рапиде, блице и классике.
Фото: пресс-служба ФШК
Если разделить медали по категориям, то здесь у Казахстана:
- Рапид – 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.
- Блиц – 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая.
- Классика – 4 золотые, 3 серебряные и 9 бронзовых.
Фото: пресс-служба ФШК
В Душанбе на высшую ступень пьедестала почета в дисциплине рапид поднялись: Адинур Адильбек (O8, Астана), Амалия Едрешева (G8, Астана), Сымбат Жетпис (G10, Атырауская область), Нурасыл Примбетов (O12, Астана), Алдияр Жауынбай (O14, Астана), Алихан Даулет (O16, Алматы) и Асия Асылхан (G16, Туркестанская область).
Фото: пресс-служба ФШК
В категории блиц не было равных нашим шахматистам: Адинур Адильбек (O8), Амалия Едрешева (G8), Амиржан Анетов (O10, Астана), Мария Холявко (G14, Алматы) и Малика Джаппарбекова (G16, Астана).
В турнире классических шахмат сильнейшими стали Амиржан Анетов (O10), Алимжан Жауынбай (O12, Астана), Мария Холявко (G14) и Султанбейбарыс Думанулы (O16, область Абай).
Особое восхищение у зрителей вызвало выступление 7-летнего Адинура Адильбека и 13-летней Марии Холявко. Каждый из них завоевал по две золотые и одну бронзовую медали, став главными героями турнира.
Фото: пресс-служба ФШК
Таким образом, воспитанники казахстанской школы шахмат в очередной раз доказали свой высший уровень на международной арене.
Адинур Адильбек и ряд его товарищей недавно блистали на юниорском мировом первенстве в Греции.