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Спорт

Казахстанские юные шахматисты триумфально выступили на чемпионате Западной Азии

Шахматы Чемпионат ЗА 38 медалей, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 14:59 Фото: пресс-служба ФШК
Фееричным успехом отметились в Душанбе (Таджикистан) молодые казахстанские шахматисты, которые завоевали 39 медалей на чемпионате Западной Азии-2025 среди юниоров в возрастной категории от 8 до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Из 39 наград 16 – золотых, что является одним из лучших результатов турнира. На этих соревнованиях, куда приехал 391 участник из 13 стран, представители сборной Казахстана уверенно доминировали в каждом виде программы: в рапиде, блице и классике.

Шахматы 38 медалей Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 14:59

Фото: пресс-служба ФШК

Если разделить медали по категориям, то здесь у Казахстана:

  • Рапид – 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.
  • Блиц – 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая.
  • Классика – 4 золотые, 3 серебряные и 9 бронзовых.

Шахматы 38 медалей Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 14:59

Фото: пресс-служба ФШК

В Душанбе на высшую ступень пьедестала почета в дисциплине рапид поднялись: Адинур Адильбек (O8, Астана), Амалия Едрешева (G8, Астана), Сымбат Жетпис (G10, Атырауская область), Нурасыл Примбетов (O12, Астана), Алдияр Жауынбай (O14, Астана), Алихан Даулет (O16, Алматы) и Асия Асылхан (G16, Туркестанская область).

Шахматы 38 медалей Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 14:59

Фото: пресс-служба ФШК

В категории блиц не было равных нашим шахматистам: Адинур Адильбек (O8), Амалия Едрешева (G8), Амиржан Анетов (O10, Астана), Мария Холявко (G14, Алматы) и Малика Джаппарбекова (G16, Астана).

В турнире классических шахмат сильнейшими стали Амиржан Анетов (O10), Алимжан Жауынбай (O12, Астана), Мария Холявко (G14) и Султанбейбарыс Думанулы (O16, область Абай).

Особое восхищение у зрителей вызвало выступление 7-летнего Адинура Адильбека и 13-летней Марии Холявко. Каждый из них завоевал по две золотые и одну бронзовую медали, став главными героями турнира.

Шахматы 38 медалей Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 14:59

Фото: пресс-служба ФШК

Таким образом, воспитанники казахстанской школы шахмат в очередной раз доказали свой высший уровень на международной арене.

Адинур Адильбек и ряд его товарищей недавно блистали на юниорском мировом первенстве в Греции.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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