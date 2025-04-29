Вратарь "Монреаля" просит дисквалифицировать Овечкина за грубость

23-летний чешский вратарь хоккейного клуба "Монреаль" Якуб Добеш призвал отстранить от матча плей-офф НХЛ капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Россиянина обвиняют в применении умышленного силового приема в отношении нападающего "Канадиенз", сообщает Zakon.kz.

Этот инцидент произошел в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли-2025 между "Монреалем" и "Вашингтоном".

В одном из игровых эпизодов лидер столичного коллектива столкнулся с форвардом канадской команды Джейком Эвансом, когда тот находился без шайбы.

Арбитры поединка наказали россиянина Александра Овечкина двухминутным штрафом за атаку соперника, который не владеет шайбой.

А после игры голкипер "Канадиенз" Якуб Добеш заступился за своего коллегу.

"Розыгрыш уже давно закончился, когда Овечкин ударил Джейка. Это заслуживает дисквалификацию минимум на одну игру, но, видимо, он не получит ее. Не хочу показывать пальцем и никогда этого не делал. Надеюсь, что в Вашингтоне не будет таких судей, вот и все". Якуб Добеш

Что касается результата четвертого матча этой серии, то он закончился выездным успехом команды Овечкина – 5:2.

Пятая, возможно, будет и заключительной встречей, пройдет в ночь на 30 апреля на арене "Кэпиталз".