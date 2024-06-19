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Турецкий гений Гюлер перебил достижение Роналду на чемпионатах Европы

Футбол Новый рекорд , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 10:48 Фото: Instagram/EURO2024
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Турции Арда Гюлер превзошел рекорд знаменитого португальца Криштиану Роналду. Турецкий футболист стал самым молодым игроком с голом в дебютном поединке на Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 19 июня хавбек турецкой сборной отличился забитым мячом на Чемпионате Европы-2024 в ворота команды Грузии, а его соотечественники победили соперника со счетом 3:1. А сами турки впервые в истории выиграли свой стартовый матч на европейском первенстве.

Арда в свои 19 лет и 114 дней признан самым молодым автором гола в дебютной игре на Евро. Для сравнения: Роналду на континентальном первенстве-2004 забил в 19 лет и 128 дней.

"Анчелотти, мой тренер, прислал мне сообщение перед матчем и пожелал успехов. Поддержка королевского клуба также очень мотивирует меня".Арда Гюлер

К тому же Гюлер вошел в рейтинг самых молодых футболистов, кто забивал на чемпионатах Европы. Здесь рекордом владеет швейцарский футболист Йохан Фонлантен, который отличился в возрасте 18 лет и 141 дня на Евро-2004 в матче против Франции.

По итогам встречи против Грузии Арда Гюлер получил приз лучшего игрока, он на 65-й минуте забил победный мяч дальним ударом.

Теперь новый герой турецкого футбола будет готовиться к битве с Португалией во главе с Криштиану Роналду. Европейские бразильцы в свою очередь накануне вырвали победу у Чехии в дополнительное время – 2:1.

Противостояние за лидерство в группе F между Турцией и Португалией состоится 22 июня, начало – в 21:00 по казахстанскому времени.

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