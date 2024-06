Турецкий гений Гюлер перебил достижение Роналду на чемпионатах Европы

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet — это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 000 тенге для всех новых игроков!

В ночь на 19 июня хавбек турецкой сборной отличился забитым мячом на Чемпионате Европы-2024 в ворота команды Грузии, а его соотечественники победили соперника со счетом 3:1. А сами турки впервые в истории выиграли свой стартовый матч на европейском первенстве.

1 - Arda Güler is the youngest player to score on his debut at a European Championship finals (19 years and 114 days), surpassing Cristiano Ronaldo's previous record of 19 years and 128 days set in 2004. Jewel. pic.twitter.com/EUEJnTvJdK