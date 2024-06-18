Португалия – Чехия: итоги самого ожидаемого матча дня

На "Ред Булл Арена-Центральштадион" в Лейпциге стали известны результаты матча Португалия – Чехия, сообщает Zakon.kz.

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Один из фаворитов чемпионата Европы сборная Португалии ожидаемо навела шума задолго до игры. У аэропорта и отеля, где поселились игроки, их встречали около шести тыс. человек! Это больше, чем любую другую сборную. Главная причина – это приезд "короля Евро" Криштиану Роналду.

Он даже разместил на своей странице в Instagram сентиментальный пост с воспоминаниями раннего периода своей карьеры в составе сборной Португалии.

"Сегодня начинается еще одна глава нашей истории. С любовью вспоминаю свой первый день со сборной. Путешествие, наполненное испытаниями и триумфами". Криштиану Роналду

Данный матч – это встреча двух завсегдатаев финальных стадий континентального первенства. Сборные Португалии и Чехии не пропустили ни один из последних восьми европейских чемпионатов и трижды играли на них между собой.

Так первыми гол забили чехи, затем португальцы отыгрались и сравняли счет. Следующий гол забил португалец Диогу Жота на 87-й минуте игры, но после просмотра видеоповтора гол отменили.

И все же в конце игры, а именно в дополнительное время, португальцы волевым методом сумели вырвать победу. Счет 2:1.

"Чехия хорошо себя показала, но с величием португальцев они не сравнятся", – заключили футбольные эксперты.

Сам же Роналду остался без гола. Зато отличился фотографией, которую назвали "главной фотографией матча".

Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024