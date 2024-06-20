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Албанец Гьясула первым в истории забил гол и автогол в одном матче

Футбол Гол Автогол, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 14:21 Фото: Instagram/EURO2024
34-летний полузащитник сборной Албании Клаус Гьясула вошел в историю мирового футбола. Он стал первым игроком в мире, кто забил мяч и автогол после выхода на замену на крупном международном футбольном турнире, сообщает Zakon.kz.

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Это произошло 19 июня во время матча Евро-2024 между командами Албании и Хорватии. Албанский хавбек вышел на поле к 72-й минуте встречи, заменив Кязима Лячи. Уже через 4 минуты Клаус отличился, направив мяч в свои ворота, и хорваты повели со счетом 2:1. 

Но вскоре Гьясулу исправил свою ошибку. В добавленное арбитром время он восстановил равновесие – 2:2.

Клаус после этого стал первым футболистом в истории Евро и ЧМ, кто оформил гол и автогол в одном матче.

После очной встречи албанцы и хорваты все еще сохраняют минимальные шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы-2024. Для этого им нужно обязательно победить в заключительном третьем туре. А сделать это будет очень нелегко, так как им будут противостоять топовые сборные Европы в лице Испании и Италии.

На старте Евро-2024 албанская дружина проиграла действующим чемпионам турнира – итальянцам. В свою очередь, команда Хорватии, которая является бронзовым призером ЧМ-2022, без шансов уступила представителям Испании.       

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