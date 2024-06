Албанец Гьясула первым в истории забил гол и автогол в одном матче

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

Это произошло 19 июня во время матча Евро-2024 между командами Албании и Хорватии. Албанский хавбек вышел на поле к 72-й минуте встречи, заменив Кязима Лячи. Уже через 4 минуты Клаус отличился, направив мяч в свои ворота, и хорваты повели со счетом 2:1.

1 - Albania's Klaus Gjasula becomes the first substitute in the history of the UEFA European Championship & FIFA World Cup combined to come off the bench and score a goal and an own goal in a match. Redeemer. pic.twitter.com/facz6kKBKb