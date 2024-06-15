Испания с разгромным счетом одолела Хорватию в матче первого тура Евро-2024

15 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024, в котором встречались Испания и Хорватия, выступающие в группе В, сообщает Zakon.kz.

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Команды играли на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 (по времени Астаны). Испания одержала победу со счетом 3:0.

На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперед. На 32-й минуте полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество испанцев. На 45+2-й минуте защитник Даниэль Карвахаль с передачи Ламина Ямаля забил третий мяч своей команды.





В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. Эти команды проведут свой матч 15 июня в 20:00.

Ранее сообщалось, что Германия разгромила Шотландию в стартовом матче Евро-2024.