Италия – Албания: предматчевая суета и итоги игры
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За несколько часов до начала матча в Милане шла невероятная подготовка, чтобы наблюдать за игрой действующих чемпионов Европы – итальянцами.
А судя по предматчевым фотографиям команды от 14 июня, озадаченным перед игрой с албанцами был только главный тренер команды Лучано Спаллетти. Но с другой стороны для Спалетти – это первый крупный турнир.
Фото: Instagram/azzurri
Фото: Instagram/azzurri
Лучано Спалетти, фото: Instagram/azzurri
Матч уже претендует войти в историю футбола. Поскольку игрок сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро. Предположительно на 20 секунде.
Недим Байрами, фото: Instagram/euro2024
Но предматчевая самоуверенность не подвела итальянцев. На 11-й минуте сравнял счет защитник сборной Италии Алессандро Бастони с передачи полузащитника Лоренцо Пеллегрини, а на 16-й минуте дальним ударом полузащитник Николо Барелла вывел сборную Италии вперед. Не без труда, но Италия одержала победу в первом матче со счетом 2:1.
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