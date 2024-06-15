Италия – Албания: предматчевая суета и итоги игры

Ночью 16 июня на чемпионате Европы по футболу стали известны итоги матча Италия – Албания, сообщает Zakon.kz.

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За несколько часов до начала матча в Милане шла невероятная подготовка, чтобы наблюдать за игрой действующих чемпионов Европы – итальянцами.

А судя по предматчевым фотографиям команды от 14 июня, озадаченным перед игрой с албанцами был только главный тренер команды Лучано Спаллетти. Но с другой стороны для Спалетти – это первый крупный турнир.

Фото: Instagram/azzurri

Фото: Instagram/azzurri

Лучано Спалетти, фото: Instagram/azzurri

Матч уже претендует войти в историю футбола. Поскольку игрок сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро. Предположительно на 20 секунде.

Недим Байрами, фото: Instagram/euro2024

Но предматчевая самоуверенность не подвела итальянцев. На 11-й минуте сравнял счет защитник сборной Италии Алессандро Бастони с передачи полузащитника Лоренцо Пеллегрини, а на 16-й минуте дальним ударом полузащитник Николо Барелла вывел сборную Италии вперед. Не без труда, но Италия одержала победу в первом матче со счетом 2:1.

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