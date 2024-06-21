Триумф казахстанцев: в Алматы завершился юношеский чемпионат Азии по шахматам

Казахстанцы заняли 12 золотых медалей на 26-м юношеском чемпионате Азии по шахматам, завершившемся сегодня в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Молодые люди показали свой лучший результат в истории юниорского первенства Азии, соперничая с лучшими юниорами таких ведущих в шахматном отношении стран, как Китай, Индия, Иран, Россия (под флагом ФИДЕ) и другие.

В чемпионате, который прошел с 10 по 20 июня 2024 года на главной арене алматинского Дворца спорта имени Балуана Шолака, приняли участие около 650 спортсменов из 33 стран в возрасте от семи до 18 лет. Это рекордно большое число участников шахматного события международного уровня, которое принимает у себя Казахстан. Юные шахматисты соревновались во всех контролях времени – классике, рапиде и блице.

Масштабный чемпионат организован Казахстанской федерацией шахмат/KazChess при поддержке Министерства туризма и спорта РК, Азиатской шахматной федерации, акимата г. Алматы и Казахстанской федерации тенниса. Генеральный партнер чемпионата – компания Freedom Holding Corp.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Участие в церемонии закрытия приняли президент KazChess Тимур Турлов, замакима г. Алматы Бейбут Шаханов, генеральный секретарь Азиатской федерации шахмат Хишам аль-Тахера, исполнительный директор FIDE Виктор Бологан и другие.

"Для нашей страны турнир имеет огромное имиджевое значение и является индикатором доверия со стороны мирового шахматного сообщества, а для нас – Казахстанской федерации шахмат – он стал экзаменом на профессионализм. Судя по количеству завоеванных нашими спортсменами наград и позитивным отзывам участников из 33 стран, этот экзамен мы сдали на отлично", – отметил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов, лично поздравивший победителей на церемонии закрытия.

Нынешние участники собрались из разных уголков Азии – от Ирана до Новой Зеландии. Помимо казахстанцев, выигравших в 3-х контролях времени 12 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей, своих чемпионов также имеют Индия (5), Иран (3), Вьетнам (2) Китай (1) и Кыргызстан (1). Чемпионский дубль (в классике и рапиде) удался троим – Нараяни Умеш Маратхе (G08) из Индии, Анне Шухман (G18) и казахстанцу Алдияру Ансату (U18).

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Так, в классике "90+30" казахстанцы первенствовали в пяти категориях из шести – Ризат Улан (U08), Нурали Болашаков (U10), Эдгар Мамедов (U14), Султанбейбарыс Думанулы (U16) и все тот же Алдияр Ансат (U18). Серебряные медали достались Сатбеку Ахмединову (U18), Аланне Бериккызы (G10) и Амина Кайрбекова (G18), бронзовые – Артёму Богданову (U14) и Елназ Калиахмет (G16).

На церемонии закрытия чемпионата Азии также чествовали новоиспеченного чемпиона мира по шахматам до 20 лет Казыбека Ногербека, выигравшего "золото" на чемпионате мира в Индии. Сюрпризом стал подарок чемпиону – президент KazChess Тимур Турлов вручил гроссмейтеру Казыбеку ключи от электрокара и лично поздравил с большой победой, открывающей новую страницу в истории развития казахстанских шахмат.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

26-й юношеский чемпионат прошел под девизом экологичности и устойчивого развития. Весь пластик, используемый на турнире, был переработан, причем свою лепту в это внесли и сами участники, катаясь на специальном велошредере. Примечательно, что кубки победителей также изготовлены из переработанного пластика. Помимо баталий на шахматных досках, участники чемпионата успели познакомиться с природой Алматы, поднявшись на Шымбулак. Также Казахстанская федерация шахмат организовала для них мастер-классы от казахстанского гроссмейстера Алишера Сулейменова и молдавского гроссмейстера, исполнительного директора ФИДЕ Виорела Бологана и другие досуговые мероприятия.