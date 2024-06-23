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Евро-2024: Роналду установил сразу 4 рекорда в матче против Турции

Футбол Рекорды Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 11:38 Фото: Instagram/portugal
Звездный форвард сборной Португалии не перестает радовать своих болельщиков и многих специалистов мирового футбола. После матча 2-го тура Евро-2024 против Турции 39-летний футболист обновил рекорды турнира по 4-м позициям, сообщает Zakon.kz.

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Капитан португальской дружины во встрече с турками вышел на поле с самого начала и стал первым футболистом в истории, сыгравшим 19 матчей подряд за свою сборную на европейских первенствах.

Роналду в данном показателе опередил защитника Леонардо Бонуччи. Итальянец отыграл 18 игр подряд на чемпионатах Европы. Плюс к этому португалец удерживает абсолютный рекорд по матчам на Евро, встреча против Турции стала для него 27-й в его карьере.

Далее лидер португальской сборной признан лучшим ассистентом в истории европейских первенств. В матче с Турцией он отдал голевой пас на Бруну Фернандеша, это его седьмая результативная передача за 27 матчей в финальной части на уровне Евро. Здесь Криштиану обогнал игрока сборной Чехии Карела Поборски (6 ассистов).


Еще Роналду одержал 14-ю победу на Евро, а это является рекорд чемпионатов Европы.

Плюс ко всему, капитан "Аль-Насра" в возрасте 39-ти лет и 138 дней стал самым возрастным игроком с результативной передачей в истории европейского первенства.

"Мы прошли дальше и гарантировали себе первое место. Горжусь этой командой, мы – Португалия".Криштиану Роналду

Таким образом сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионатов Европы в 8-й раз подряд. Сейчас команда Роналду лидирует в группе F, набрав 6 очков после второго тура. Португальцы гарантировали себе первое место. Далее идет Турция (3 очка), у Грузии и Чехии по одному баллу.

В заключительном третьем туре 26 июня Португалия сыграет с Грузией, а Чехия встретится с Турцией.

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