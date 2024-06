Евро-2024: Роналду установил сразу 4 рекорда в матче против Турции

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

Капитан португальской дружины во встрече с турками вышел на поле с самого начала и стал первым футболистом в истории, сыгравшим 19 матчей подряд за свою сборную на европейских первенствах.

Роналду в данном показателе опередил защитника Леонардо Бонуччи. Итальянец отыграл 18 игр подряд на чемпионатах Европы. Плюс к этому португалец удерживает абсолютный рекорд по матчам на Евро, встреча против Турции стала для него 27-й в его карьере.

7 - Cristiano Ronaldo 🇵🇹 has made seven assists in 27 appearances at the European Championship finals, becoming the player with the most assists at the tournament since at least 1968 (Karel Poborský 🇨🇿, six). Gift. pic.twitter.com/cthmkoIzfl