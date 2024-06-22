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Португалия обыграла Турцию на Евро-2024

Португалия разгромила Турцию на Евро-2024 , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 23:09 Фото: Instagram/EURO2024
Третья команда, которая досрочно вышла в плей-офф на Евро-2024, определилась 22 июня. Португалия повторила успех Германии и Испании, одержав свою вторую победу в группе F, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет sportarena.kz, Криштиану Роналду и его команда обыграли Турцию со счетом 3:0.

Португалия - Турция – 3:0 (2:0, 1:0): 

  • Голы: Силва 21', Акайдын 28' (автогол), Фернандес 56'.

18 июня подопечные Роберто Мартинеса одержали победу над Чехией в Лейпциге со счетом 2:1.

Ранее Грузия упустила победу в матче с Чехией.

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Евро-2024 Португалия Турция 2024 год Футбол
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