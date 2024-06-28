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Евро-2024: Кроос признан лучшим распасовщиком групповой стадии

Футбол Лидер Пасов, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 16:15 Фото: Instagram/EURO2024
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос отдал 326 точных пасов на групповом этапе чемпионата Европы-2024. По этому показателю он стал самым лучшим распасовщиком турнира, сообщает Zakon.kz.

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Как заявляет пресс-служба УЕФА, немецкий игрок сделал 326 точных пасов на групповом этапе Евро-2024, в среднем более 100 результативных действий за один матч. 

Эти цифры позволили ему выйти на первое место рейтинга полузащитников, кто оформил наибольшее количество точных передач на данной стадии.

Футболист "Реала" опережает своего ближайшего конкурента на 105 ассистов, коим является итальянец Николо Барелла (221). В призовой тройке еще один представитель сборной Италии Жоржиньо (219).

Футбол Лучший ассистент, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 16:15

Фото: Instagram/hojbjerg23

В топ-5 лучших ассистентов вошли два датчанина: Пьер-Эмиль Хейбьерг (214) и Мортен Юлманд (199).

Пока подводятся итоги группового раунда Евро-2024, ряд команд готовятся к решающим битвам 1/8 финала.

Конечно же, хозяева турнира ждут результативных передач от Тони Крооса, его голевое чутье понадобится в серьезном противостоянии с Данией в ночь на 30 июня.

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