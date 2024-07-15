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Евро-2024: Лучшим игроком турнира признан испанец Родри

Футбол Лучший игрок Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 09:52 Фото: Instagram/EURO2024
В ночь на 15 июля завершился чемпионат Европы – 2024 по футболу, по итогам которого полузащитник испанской сборной Родри объявлен лучшим игроком турнира, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба УЕФА, два футболиста сборной Испании получили призы по итогам Евро-2024. Звание лучшего игрока турнира досталось хавбеку "Ман Сити" – Родри, в его активе один гол.

Награду лучшего молодого футболиста вручили 17-летнему игроку "Барселоны" – Ламину Ямалу, на счету которого один гол и четыре результативные передачи.

Оба игрока вложили весомый вклад на итоговую победу сборной Испании на чемпионате Европы – 2024. В финале немецкого турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счетом 2:1.

"Наверное, лучший день в моей жизни. Были семьей, теперь мы самая титулованная сборная на уровне Евро. Невероятный день для всех, вошли в историю, победили четырех чемпионов мира за один турнир. Многие из нас были чемпионами Европы в юношеских командах, а теперь на взрослом уровне, и впереди у нас еще много побед. Луис де ла Фуэнте заслуживает признания за победу на этом турнире".Игрок сборной Испании Родри

В решающем матче Евро-2024 против англичан победные голы забили Нико Уильмс и Микель Оярсабаль.

К этой минуте завершился и Кубок Америки – 2024, где успех во второй раз подряд празднуют футболисты сборной Аргентины.

Три года назад команда Лионеля Месси также была лучшей на континенте, обыграв в финале Бразилию – 1:0.

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