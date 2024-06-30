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Испания – Грузия: итоги встречи темпераментных футболистов

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 02:06 Фото: Instagram/euro2024
Ночью 1 июля в Кёльне стали известны результаты матча 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретились сборные Испании и Грузии, сообщает Zakon.kz.

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Ожидаемый матч для фанатов футбола и болельщиков команд прошел в напряжении. Грузия – сенсация сезона после победы над Португалией, но Испания – фаворит чемпионата.

"В этой группе создалась отличная атмосфера. Это микс ветеранов и молодых талантов", – так охарактеризовали свою команду испанские футболисты в день игры.

Грузины предстали перед болельщиками на стиле и сосредоточенными.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 02:06

Фото: Instagram/geo__team

Счет игры оказался разгромным! На 18-й минуте матча сборная Грузии вышла вперед за счет автогола, но на 39-й минуте счет сравнял испанский полузащитник Родри. Затем уже хавбек сборной Испании Фабиан Руис вывел свою команду вперед, забив головой после навеса нападающего Ламина Ямаля.

После испанцы увеличили свое преимущество: на 75-й минуте после сольного прохода забил нападающий Нико Уильямс. Отметим, что за минуту до этого мяча судья отменил автогол в пользу испанцев. На 83-й минуте испанский нападающий Дани Ольмо установил окончательный счет в матче.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 02:06

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Увы, чудес не бывает, и сенсационная команда Грузии возвращается домой. Матч, в котором практический опыт взял вверх над удачей. И это первый разгромный счет в 1/8 финала Евро-2024.

27 июня мы сообщили результаты встреч сборных Грузии и Португалии.

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