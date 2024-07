Евро-2024: стюарды избили фаната на матче сборной Португалии

Как информирует Сmjornal, инцидент произошел в ночь на 2 июля после матча 1/8 финала Евро-2024 во Франкфурте, где Португалия обыграла Словению.

Очевидцы опубликовали видео нападения сотрудников арены на одного из болельщиков. Сначала стюарды несколько раз ударили мужчину в лицо, затем стали избивать его ногами. В этот момент другого болельщика удерживали лицом в землю.

По некоторым сведениям, инцидент случился в овертайме матча Португалия – Словения, когда Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти и разгневанный фанат захотел выбежать на поле.

German police have confirmed they are investigating after video footage on social media appeared to show a fan being assaulted by stadium security staff during the #Euro2024 last-16 fixture between Portugal and Slovenia.



