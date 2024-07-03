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Евро-2024: стюарды избили фаната на матче сборной Португалии

Футбол Избит Фанат, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 17:30 Фото: Instagram/EURO2024
Сотрудники службы безопасности одного из немецких стадионов нанесли множество ударов одному из болельщиков, который посетил матч чемпионата Европы-2024 между сборными Португалии и Словении, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Сmjornal, инцидент произошел в ночь на 2 июля после матча 1/8 финала Евро-2024 во Франкфурте, где Португалия обыграла Словению.

Очевидцы опубликовали видео нападения сотрудников арены на одного из болельщиков. Сначала стюарды несколько раз ударили мужчину в лицо, затем стали избивать его ногами. В этот момент другого болельщика удерживали лицом в землю.

Футбол Избиение Фаната, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 17:30

Фото: Instagram/EURO2024

По некоторым сведениям, инцидент случился в овертайме матча Португалия – Словения, когда Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти и разгневанный фанат захотел выбежать на поле.

Немецкая полиция проводит расследование произошедшего случая. Это первый такой факт на Евро-2024, когда стюарды "не особо вежливо" обошлись с болельщиками.

Тем временем чемпионат Европы в Германии к этому моменту определил лучшую восьмерку команд, которая продолжит борьбу за главный трофей.

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