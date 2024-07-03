Евро-2024: стюарды избили фаната на матче сборной Португалии
Как информирует Сmjornal, инцидент произошел в ночь на 2 июля после матча 1/8 финала Евро-2024 во Франкфурте, где Португалия обыграла Словению.
Очевидцы опубликовали видео нападения сотрудников арены на одного из болельщиков. Сначала стюарды несколько раз ударили мужчину в лицо, затем стали избивать его ногами. В этот момент другого болельщика удерживали лицом в землю.
Фото: Instagram/EURO2024
По некоторым сведениям, инцидент случился в овертайме матча Португалия – Словения, когда Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти и разгневанный фанат захотел выбежать на поле.
German police have confirmed they are investigating after video footage on social media appeared to show a fan being assaulted by stadium security staff during the #Euro2024 last-16 fixture between Portugal and Slovenia.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 3, 2024
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Немецкая полиция проводит расследование произошедшего случая. Это первый такой факт на Евро-2024, когда стюарды "не особо вежливо" обошлись с болельщиками.
Тем временем чемпионат Европы в Германии к этому моменту определил лучшую восьмерку команд, которая продолжит борьбу за главный трофей.