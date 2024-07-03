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Евро-2024: расписание матчей 1/4 финала

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 05:45 Фото: Instagram/euro2024
Ночью 3 июля стало известно расписание матчей 1/4 финала Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

Итак, определились все четвертьфиналисты Евро-2024! Расписание игр по времени Казахстана выглядит следующим образом:

5 июля

в 21:00 встретятся Испания – Германия

в 23:59 Португалия – Франция.

6 июля

в 21:00 сыграют Нидерланды – Турция

в 23:59 Англия – Швейцария.

В Лейпциге завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу, после которого стал известен последний четвертьфиналист.

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