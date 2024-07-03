Евро-2024: расписание матчей 1/4 финала
Фото: Instagram/euro2024
Ночью 3 июля стало известно расписание матчей 1/4 финала Евро-2024, сообщает Zakon.kz.
Итак, определились все четвертьфиналисты Евро-2024! Расписание игр по времени Казахстана выглядит следующим образом:
5 июля
в 21:00 встретятся Испания – Германия
в 23:59 Португалия – Франция.
6 июля
в 21:00 сыграют Нидерланды – Турция
в 23:59 Англия – Швейцария.
В Лейпциге завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу, после которого стал известен последний четвертьфиналист.
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