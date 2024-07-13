“Казахский Терминатор” Муратбек Касымбай победил в Алматы

13 июля на Almaty Arena в городе Алматы Муратбек Касымбай одержал победу на большом стадионном турнире Hardcore MMA, сообщает Zakon.kz.

Соперником 28-летнего уроженца Астаны стал экс-боец UFC Диего Брандао. Бойцы встретились в поединке по правилам смешанных единоборств, чтобы оспорить статус главной медиазвезды и титул Брандао Best Hype Fighter.

Фото: Instagram/hardcorefc_mma

Это первый бой казахстанца в этом году. До этого он дрался в поп-ММА и в профессионалах. Предыдущий бой он провел в 2023 году по кикбоксингу, где уступил Александру Грозину. Значимых побед и титулов у Касымбая на момент этого боя не было.

37-летний бразилец долгое время весьма успешно выступал в UFC и в АСА. Среди его соперников было немало громких имен, один из которых Конор Макгрегор. Имеет чемпионский титул The Ultimate Fighter 2011 года.

Бой "Казахского Терминатора" и бразильца Диего Брандао завершился во втором раунде. Касымбай отобрал у Брандао медийный пояс.

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