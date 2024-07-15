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Кто следующий? "Казахский Терминатор" ждет достойных соперников

Кто следующий? &quot;Казахский Терминатор&quot; ждет достойных соперников, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 02:53 Фото: Instagram/muratbek_kassymbay
После недавней победы на большом стадионном турнире Hardcore MMA в Алматы казахстанский боец смешанных единоборств Муратбек Касымбай в соцсетях показал свои тренировки и намекнул, что в любое время готов к бою с достойным соперником, сообщает Zakon.kz.

Наш боец написал "Кто следующий" на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что “Казахский Терминатор” Муратбек Касымбай победил в Алматы экс-бойца UFC Диего Брандао. Бойцы встретились в поединке по правилам смешанных единоборств, чтобы оспорить статус главной медиазвезды и титул Брандао Best Hype Fighter. Это был первый бой казахстанца в этом году. До этого он дрался в поп-ММА и в профессионалах. Предыдущий бой он провел в 2023 году по кикбоксингу, где уступил Александру Грозину. Значимых побед и титулов у Касымбая на момент этого боя не было.

Бой "Казахского Терминатора" и бразильца Диего Брандао завершился во втором раунде. Касымбай отобрал у Брандао медийный пояс.

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