Возмущенный тренер сборной Колумбии, безбилетники и давка фанатов – что происходит в Майами

Начнем с того, что для сборной Колумбии это первый финал Кубка Америки за последние 23 года. В то время как "бело-голубые" 15 раз в своей истории становились чемпионами Кубка Америки.

За несколько часов до начала матча тренер Колумбии Нестор Лоренсо выразил опасения, что из-за шоу Шакиры игроки могут остыть. Ведь было озвучено решение увеличить перерыв почти до 30 минут. Претензия тренера больше была направлена в сторону организаторов, потому что, по словам Лоренсо, свою соотечественницу он уважает.

Но это еще не все. Старт финального матча сначала отложили на 30 минут из-за инцидентов у стадиона и большого количества людей, оставшихся на входе. Вокруг стадиона тысячи фанатов, среди которых много безбилетников.

Критическая ситуация на стадионе в Майами повлияла на начало матча. В ожидании прибывали буквально все: организаторы, Шакира, дисциплинированные фанаты у стадиона, болельщики со всего мира и журналисты. Кстати, последние убеждены, что организаторам Олимпийских игр в Париже есть над чем задуматься.

🚨 Scary scenes from Miami at Hard Rock Stadium before tonight's America's Cup final!

People tried to enter without tickets and fights also occurred before the match...

The start was postponed again by CONMEBOL. #CopaAmerica2024 #CopaAmerica pic.twitter.com/AeMyzuRdlZ