Возмущенный тренер сборной Колумбии, безбилетники и давка фанатов – что происходит в Майами

15 июля в Майами перед началом финального матча Кубка Америки-2024 произошло несколько инцидентов, сообщает Zakon.kz.

Начнем с того, что для сборной Колумбии это первый финал Кубка Америки за последние 23 года. В то время как "бело-голубые" 15 раз в своей истории становились чемпионами Кубка Америки.

Фото: Instagram/copaamerica

За несколько часов до начала матча тренер Колумбии Нестор Лоренсо выразил опасения, что из-за шоу Шакиры игроки могут остыть. Ведь было озвучено решение увеличить перерыв почти до 30 минут. Претензия тренера больше была направлена в сторону организаторов, потому что, по словам Лоренсо, свою соотечественницу он уважает.

"Надеюсь, вы насладитесь. Шакира великолепна", – заключил тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо.

Но это еще не все. Старт финального матча сначала отложили на 30 минут из-за инцидентов у стадиона и большого количества людей, оставшихся на входе. Вокруг стадиона тысячи фанатов, среди которых много безбилетников.

Фото: Telegram/Спортс

Критическая ситуация на стадионе в Майами повлияла на начало матча. В ожидании прибывали буквально все: организаторы, Шакира, дисциплинированные фанаты у стадиона, болельщики со всего мира и журналисты. Кстати, последние убеждены, что организаторам Олимпийских игр в Париже есть над чем задуматься.

🚨 Scary scenes from Miami at Hard Rock Stadium before tonight's America's Cup final!

People tried to enter without tickets and fights also occurred before the match...

The start was postponed again by CONMEBOL. #CopaAmerica2024 #CopaAmerica pic.twitter.com/AeMyzuRdlZ — ahmed (@ahme1357_d) July 15, 2024

Социальные сети Кубка Америки хранят молчание.

#BREAKING 🇨🇴🇦🇷 KICKOFF OF THE COPA AMÉRICA FINAL BETWEEN COLOMBIA AND ARGENTINA HAS BEEN DELAYED 30 MINUTES DUE TO FANS RUSHING THE GATES AT HARD ROCK STADIUM. pic.twitter.com/3C8dglU2G1 — ArtificialTraderMind (@ATM_TradingNews) July 15, 2024

11 июля мы сообщали, что певица Шакира выступит перед финалом Кубка Америки.