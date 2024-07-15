Возмущенный тренер сборной Колумбии, безбилетники и давка фанатов – что происходит в Майами
Начнем с того, что для сборной Колумбии это первый финал Кубка Америки за последние 23 года. В то время как "бело-голубые" 15 раз в своей истории становились чемпионами Кубка Америки.
Фото: Instagram/copaamerica
За несколько часов до начала матча тренер Колумбии Нестор Лоренсо выразил опасения, что из-за шоу Шакиры игроки могут остыть. Ведь было озвучено решение увеличить перерыв почти до 30 минут. Претензия тренера больше была направлена в сторону организаторов, потому что, по словам Лоренсо, свою соотечественницу он уважает.
"Надеюсь, вы насладитесь. Шакира великолепна", – заключил тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо.
Но это еще не все. Старт финального матча сначала отложили на 30 минут из-за инцидентов у стадиона и большого количества людей, оставшихся на входе. Вокруг стадиона тысячи фанатов, среди которых много безбилетников.
Фото: Telegram/Спортс
Критическая ситуация на стадионе в Майами повлияла на начало матча. В ожидании прибывали буквально все: организаторы, Шакира, дисциплинированные фанаты у стадиона, болельщики со всего мира и журналисты. Кстати, последние убеждены, что организаторам Олимпийских игр в Париже есть над чем задуматься.
🚨 Scary scenes from Miami at Hard Rock Stadium before tonight's America's Cup final!— ahmed (@ahme1357_d) July 15, 2024
People tried to enter without tickets and fights also occurred before the match...
The start was postponed again by CONMEBOL. #CopaAmerica2024 #CopaAmerica pic.twitter.com/AeMyzuRdlZ
Социальные сети Кубка Америки хранят молчание.
#BREAKING 🇨🇴🇦🇷 KICKOFF OF THE COPA AMÉRICA FINAL BETWEEN COLOMBIA AND ARGENTINA HAS BEEN DELAYED 30 MINUTES DUE TO FANS RUSHING THE GATES AT HARD ROCK STADIUM. pic.twitter.com/3C8dglU2G1— ArtificialTraderMind (@ATM_TradingNews) July 15, 2024
11 июля мы сообщали, что певица Шакира выступит перед финалом Кубка Америки.