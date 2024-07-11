Певица Шакира выступит перед финалом Кубка Америки

15 июля Шакира выступит перед финалом Кубка Америки, сообщает Zakon.kz.

Официальный постер совместно опубликовали на своих страницах в Instagram сама певица и оргкомитет Кубка Америки. Оба события пройдут на арене "Hard Rock" в Майами. Площадка способна вместить 75 тыс. зрителей.

Фото: Instagram/copaamerica

До этого мы сообщали, что в США стартовали игры 1-го тура Кубка Америки по футболу. 9 июля форвард сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в матче-открытия турнира против Канады, где его команда выиграла со счетом 2:0, а вторыми финалистами стали колумбийцы.