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Певица Шакира выступит перед финалом Кубка Америки

Кубок Америки, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 07:50 Фото: Instagram/shakira
15 июля Шакира выступит перед финалом Кубка Америки, сообщает Zakon.kz.

Официальный постер совместно опубликовали на своих страницах в Instagram сама певица и оргкомитет Кубка Америки. Оба события пройдут на арене "Hard Rock" в Майами. Площадка способна вместить 75 тыс. зрителей.

Кубок Америки, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 07:50

Фото: Instagram/copaamerica

До этого мы сообщали, что в США стартовали игры 1-го тура Кубка Америки по футболу. 9 июля форвард сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в матче-открытия турнира против Канады, где его команда выиграла со счетом 2:0, а вторыми финалистами стали колумбийцы.

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