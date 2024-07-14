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Финал Евро-2024: после первого тайма счет матча Испания – Англия не открыт

Финал Евро-2024: после первого тайма счет — 0:0, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 01:00 Фото: УЕФА
Сборные Испании и Англии, которые в эти минуты ведут борьбу за золото Евро-2024, играют вничью. Счет после первого тайма не открыт, сообщает Zakon.kz.

Испанцы в первой половине игры владели мячом 70% времени, а англичане – 30%.

По информации Championat.com, за первый тайм команды на двоих нанесли всего один удар в створ – в компенсированное время полузащитник сборной Англии Фил Фоден пробил по воротам Уная Симона.

Ранее сообщалось, что в Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" идет решающий матч Евро-2024. Испания борется с Англией за главный трофей. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье.

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