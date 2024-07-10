Англия на последних минутах вырвала победу у нидерландцев и вышла в финал Евро-2024

В напряженном полуфинальном матче Евро-2024 10 июля сборная Англии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Матч начался с быстрого гола нидерландцев: на 7-й минуте Хави Симонс поразил ворота соперника, пробив из-за пределов штрафной площади и отправив мяч в дальнюю девятку. Однако англичане быстро пришли в себя и на 18-й минуте сравняли счет благодаря Гарри Кейну, который реализовал пенальти после фола Дензела Думфриса.

Игра продолжалась в высоком темпе, и на 22-й минуте Фил Фоден мог вывести Англию вперед, но Думфрис вновь оказался на высоте, выбив мяч с линии ворот. На 79-й минуте Букайо Сака забил гол, но арбитр отменил его из-за офсайда у Кайла Уокера.

Кульминация наступила в добавленное время, когда на 90+1-й минуте Оли Уоткинс забил победный гол, обеспечив Англии путевку в финал.

9 июля сборная Испания пробилась в финал, обыграв Францию со счетом 2:1.

Таким образом в финальном матче Евро-2024 Англия встретится с Испанией. Финал турнира состоится 14 июля. Игра пройдет в Берлине на стадионе "Олимпиаштадион". Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.