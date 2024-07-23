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МОК исключил из своего состава Международную федерацию бокса

Бокс Лишение Прав IBA, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:15 Фото: Instagram/aiba_official
23 июля Международный олимпийский комитет (МОК) голосованием исключил из своего состава Международную федерацию бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев, сообщает Zakon.kz.

По информации "Р-Спорт", данное решение было принято в Париже, где проходит сессия Международного олимпийского комитета. Члены Исполкома единогласно проголосовали за исключение Международной федерации бокса (IBA) из числа признанных организаций.

Бокс Исключение IBA, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 17:15

Фото: Instagram/aiba_official

Разборки между МОК и IBA начались еще пять лет назад. Чуть позже IBA была отстранена от проведения квалификационных боев перед Олимпиадой-2024.

А за год до парижских Игр Федерация бокса США объявила о выходе из состава IBA, что вызвало раскол в мировом боксе. 

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