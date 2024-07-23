МОК исключил из своего состава Международную федерацию бокса

23 июля Международный олимпийский комитет (МОК) голосованием исключил из своего состава Международную федерацию бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев, сообщает Zakon.kz.

По информации "Р-Спорт", данное решение было принято в Париже, где проходит сессия Международного олимпийского комитета. Члены Исполкома единогласно проголосовали за исключение Международной федерации бокса (IBA) из числа признанных организаций.





Фото: Instagram/aiba_official

Разборки между МОК и IBA начались еще пять лет назад. Чуть позже IBA была отстранена от проведения квалификационных боев перед Олимпиадой-2024.

А за год до парижских Игр Федерация бокса США объявила о выходе из состава IBA, что вызвало раскол в мировом боксе.

