Альварес и Берланга провели дуэль взглядов

12 сентября в Лас-Вегасе Сауль Альварес и Эдгар Берланга провели битву взглядов, сообщает Zakon.kz.

Важно признать, что "Канело" нарвался на критику, выбрав Берлангу своим следующим соперником. Зрители требуют от него поединка с Дэвидом Бенавидесом, которого Альварес избегал несколько лет.

Фото: Instagram/canelo

Недавно Альварес лишился статуса абсолютного чемпиона, но у него все еще остаются титулы:

WBC;

WBO;

WBA;

пояс журнала The Ring.

Фото: Instagram/canelo

Американский боксер Берланга тоже амбициозен. По крайней мере, на пресс-конференциях он "рвал на себе рубашку", грозя Саулю нокаутом, а также хвастался своей силой и мастерством.

Фото: Instagram/edgarberlanga

Но среди экспертов Берланга производит впечатление трештокера, который просто пытается "продать поединок".

Особенность предстоящего боя в том, что "Канело" возвращается на ринг в День независимости Мексики.

Фото: Instagram/daznboxing

А Ронда Роузи на днях вошла в топ-4 лучших бойцов UFC.