В МОК объяснили скандальную сцену с синим актером на столе на открытии Олимпиады

Фото: x.com/olympics

В МОК высказались о мирном посыле обсуждаемой костюмированной сцены с синим актером, который лежал на столе в окружении бутафорских продуктов и цветов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: