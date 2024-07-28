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В МОК объяснили скандальную сцену с синим актером на столе на открытии Олимпиады

В МОК объяснили скандальную сцену с синим актером на столе на открытии Олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 08:33 Фото: x.com/olympics
В МОК высказались о мирном посыле обсуждаемой костюмированной сцены с синим актером, который лежал на столе в окружении бутафорских продуктов и цветов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

"Интерпретация греческого бога Диониса заставляет нас осознать абсурдность конфликтов между людьми", — написала пресс-служба Олимпийских игр в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в социальных сетях эту сцену раскритиковали зрители церемонии открытия.

26 июля мы писали о том, чем будет отличаться церемония открытия парижской Олимпиады-2024.

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