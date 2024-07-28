В МОК объяснили скандальную сцену с синим актером на столе на открытии Олимпиады
Фото: x.com/olympics
В МОК высказались о мирном посыле обсуждаемой костюмированной сцены с синим актером, который лежал на столе в окружении бутафорских продуктов и цветов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.
"Интерпретация греческого бога Диониса заставляет нас осознать абсурдность конфликтов между людьми", — написала пресс-служба Олимпийских игр в социальной сети X (ранее Twitter).
The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024
Ранее в социальных сетях эту сцену раскритиковали зрители церемонии открытия.
26 июля мы писали о том, чем будет отличаться церемония открытия парижской Олимпиады-2024.
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