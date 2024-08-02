Мухаммад назвал Рахмонова первым соперником на пути к защите титула

Американский файтер палестинского происхождения Белал Мухаммад, новый чемпион UFC в полусредней весовой категории, хочет в ближайшее время подраться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым в дебютной защите своего титула, сообщает Zakon.kz.

Об этом 36-летний боец открыто высказался в первом интервью после победы над британцем Леоном Эдвардсом, прежним чемпионом полусреднего дивизиона.





"К вершине моей карьеры меня будут считать лучшим полусредневесом в истории. А для этого мне нужно побить всех претендентов. Шавкат – мой следующий соперник. Дальше Джек Делла Маддалена или Иэн Гэрри. У всех этих ребят нули в рекордах и я заберу у них. Хотел подраться в Абу-Даби, но турнир состоится слишком скоро, а вот выступить в ноябре или декабре было бы в самый раз". Чемпион UFC Белал Мухаммад

Утром 28 июля Белал Мухаммад впервые в своей карьере стал чемпионом UFC в полусреднем весе, когда переиграл британца Леона Эдвардса на его Родине в Манчестере.

Сразу после этого боя Шавкат "Номад" Рахмонов поздравил палестинца и напомнил ему об обещании подраться с ним.

Одним словом, бойцы готовы, последнее слово за UFC.