Поединок Шавката Рахмонова и Белала Мухаммада официально отменен

Исторический титульный поединок казахстанского файтера Шавката Рахмонова на турнире UFC 310 против американца Белала Мухаммада отменен, сообщает Zakon.kz.

Данную новость распространила команда казахстанского бойца Шавката Рахмонова – Dar Team.

Бой за пояс чемпиона полусреднего веса был запланирован на утро 8 декабря в Лас-Вегасе (США), но по непонятным причинам с стороны американского спортсмена встреча не состоится в срок.

Сейчас ведутся переговоры, выступит ли вообще теперь Номад на турнире UFC 310 или будет ждать возвращения палестинца.

Непобежденный казахстанец только на днях прибыл за океан, чтобы плодотворно подготовиться с значимому бою в карьере. По сведениям ряда СМИ, Мухаммад подхватил какую-то инфекцию.