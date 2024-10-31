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Поединок Шавката Рахмонова и Белала Мухаммада официально отменен

UFC Отмена встречи, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 18:23 Фото: Instagram/darteam.kazakhstan
Исторический титульный поединок казахстанского файтера Шавката Рахмонова на турнире UFC 310 против американца Белала Мухаммада отменен, сообщает Zakon.kz.

Данную новость распространила команда казахстанского бойца Шавката Рахмонова – Dar Team. 

Бой за пояс чемпиона полусреднего веса был запланирован на утро 8 декабря в Лас-Вегасе (США), но по непонятным причинам с стороны американского спортсмена встреча не состоится в срок.

Сейчас ведутся переговоры, выступит ли вообще теперь Номад на турнире UFC 310 или будет ждать возвращения палестинца.

Непобежденный казахстанец только на днях прибыл за океан, чтобы плодотворно подготовиться с значимому бою в карьере. По сведениям ряда СМИ, Мухаммад подхватил какую-то инфекцию.    

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