Рианна устроила фотосессию маленькому футбольному фанату

Юный фан футбольного клуба "Милан" попросил Рианну, чтобы она сфотографировала его возле именитых спортсменов. Знаменитость покорно согласилась, сообщает Zakon.kz.

В Нью-Йорке после игры "Ман Сити" и "Милана" футболисты Джек Грилиш, Кристиан Пулишич и Юнус Мус решили сфотографироваться с певицей Рианной. Неожиданно фотосессию прервал маленький фанат в футболке "Милана". Пользователей Сети умилило, что свою просьбу сфотографироваться с футболистами он адресовал не кому-то из многочисленного персонала в комнате, а знаменитой певице.

На кадрах видно, что ее удивила смелость мальчика, и певица всецело погрузилась в процесс. Поклонники звезды обратили внимание, что, помимо храбреца, она предложила и другим детям присоединиться к фотосъемке. Также на видео слышно, что персонал отреагировал на всю ситуацию крайне эмоционально-доброжелательно.

This kid casually asking Rihanna to take his picture with Jack Grealish, Christian Pulisic and Yunus Musah. 😂🥹 pic.twitter.com/aTSLRhyWLO — Fenty Headlines (@FentyHeadlines) July 30, 2024

Но вездесущие хейтеры не остались в стороне и задели комментариями певицу. Они намекнули, что мальчик вовсе мог ее не знать. Потому что в последний раз Рианна выпустила свой альбом, когда он еще не родился. А с другой стороны – налицо свойственная многим детям непосредственность.

К слову, бьюти-бренд певицы стал официальным партнером Олимпийских игр в Париже, а певица Кети Топурия снова стала мамой.