Рианна устроила фотосессию маленькому футбольному фанату

В Нью-Йорке после игры "Ман Сити" и "Милана" футболисты Джек Грилиш, Кристиан Пулишич и Юнус Мус решили сфотографироваться с певицей Рианной. Неожиданно фотосессию прервал маленький фанат в футболке "Милана". Пользователей Сети умилило, что свою просьбу сфотографироваться с футболистами он адресовал не кому-то из многочисленного персонала в комнате, а знаменитой певице.

На кадрах видно, что ее удивила смелость мальчика, и певица всецело погрузилась в процесс. Поклонники звезды обратили внимание, что, помимо храбреца, она предложила и другим детям присоединиться к фотосъемке. Также на видео слышно, что персонал отреагировал на всю ситуацию крайне эмоционально-доброжелательно.

This kid casually asking Rihanna to take his picture with Jack Grealish, Christian Pulisic and Yunus Musah. 😂🥹 pic.twitter.com/aTSLRhyWLO