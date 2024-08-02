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Рианна устроила фотосессию маленькому футбольному фанату

Фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 07:54 Фото: Х/rihanna
Юный фан футбольного клуба "Милан" попросил Рианну, чтобы она сфотографировала его возле именитых спортсменов. Знаменитость покорно согласилась, сообщает Zakon.kz.

В Нью-Йорке после игры "Ман Сити" и "Милана" футболисты Джек Грилиш, Кристиан Пулишич и Юнус Мус решили сфотографироваться с певицей Рианной. Неожиданно фотосессию прервал маленький фанат в футболке "Милана". Пользователей Сети умилило, что свою просьбу сфотографироваться с футболистами он адресовал не кому-то из многочисленного персонала в комнате, а знаменитой певице.

На кадрах видно, что ее удивила смелость мальчика, и певица всецело погрузилась в процесс. Поклонники звезды обратили внимание, что, помимо храбреца, она предложила и другим детям присоединиться к фотосъемке. Также на видео слышно, что персонал отреагировал на всю ситуацию крайне эмоционально-доброжелательно.

Но вездесущие хейтеры не остались в стороне и задели комментариями певицу. Они намекнули, что мальчик вовсе мог ее не знать. Потому что в последний раз Рианна выпустила свой альбом, когда он еще не родился. А с другой стороны – налицо свойственная многим детям непосредственность.

К слову, бьюти-бренд певицы стал официальным партнером Олимпийских игр в Париже, а певица Кети Топурия снова стала мамой.

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