Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Заплакавшая на ринге итальянка заявила об уходе из бокса

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 04:28 Фото: lastampa.it
Итальянская спортсменка Анджела Карини, снявшаяся с боя против алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде-2024, заявила, что покидает бокс, сообщает Zakon.kz.

О непростом решении боксерша рассказала в интервью газете La Stampa. При том, что для 25-летней Карини Олимпиада в Париже была первой.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 04:28

Фото: Instagram/angela.carini_tiger

"Сейчас я говорю "чао" боксу".Анджела Карини
Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 04:28

Фото: Keystone Press Agency

Спортсменка подчеркнула, что не считает отказ от поединка с Иман Хелиф из Алжира поражением. С ее слов, это поступок зрелого человека.

В связи с таким решением, слова британской писательницы, автора серии романов о Гарри Потере кажутся пророческими.

"Может ли какая-нибудь фотография лучше передать наше новое движение за права мужчин? Ухмылка человека, который знает, что его защищает женоненавистническое спортивное учреждение, наслаждается страданиями женщины, которую он только что ударил по голове и чьи жизненные амбиции он только что разбил вдребезги".Джоан Роулинг

1 августа мы сообщали, что на олимпийском ринге в Париже итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от боя с интерсекс-соперницей из Алжира Иман Хелиф.

Читайте также

Олимпийские игры
Нариман Курбанов и Назым Кызайбай – герои субботних соревнований: итоги дня
Гимнастика Серебро Парижа-2024
Париж-2024: видео выступления и награждения Наримана Курбанова
Футбол Победа Елимай
"Кайрат" разгромил "Елимай" и возглавил таблицу КПЛ-2024
Алия Абди
Париж-2024 Италия 2024 год Бокс Олимпийские игры Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: