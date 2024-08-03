Заплакавшая на ринге итальянка заявила об уходе из бокса

Итальянская спортсменка Анджела Карини, снявшаяся с боя против алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде-2024, заявила, что покидает бокс, сообщает Zakon.kz.

О непростом решении боксерша рассказала в интервью газете La Stampa. При том, что для 25-летней Карини Олимпиада в Париже была первой.

Фото: Instagram/angela.carini_tiger

"Сейчас я говорю "чао" боксу". Анджела Карини

Фото: Keystone Press Agency

Спортсменка подчеркнула, что не считает отказ от поединка с Иман Хелиф из Алжира поражением. С ее слов, это поступок зрелого человека.

В связи с таким решением, слова британской писательницы, автора серии романов о Гарри Потере кажутся пророческими.

"Может ли какая-нибудь фотография лучше передать наше новое движение за права мужчин? Ухмылка человека, который знает, что его защищает женоненавистническое спортивное учреждение, наслаждается страданиями женщины, которую он только что ударил по голове и чьи жизненные амбиции он только что разбил вдребезги". Джоан Роулинг

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024

1 августа мы сообщали, что на олимпийском ринге в Париже итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от боя с интерсекс-соперницей из Алжира Иман Хелиф.