Заплакавшая на ринге итальянка заявила об уходе из бокса

О непростом решении боксерша рассказала в интервью газете La Stampa. При том, что для 25-летней Карини Олимпиада в Париже была первой.

Спортсменка подчеркнула, что не считает отказ от поединка с Иман Хелиф из Алжира поражением. С ее слов, это поступок зрелого человека.

В связи с таким решением, слова британской писательницы, автора серии романов о Гарри Потере кажутся пророческими.

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ