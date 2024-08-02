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Боксерша из Италии отказалась от боя с трансгендерной соперницей

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 06:55 Фото: Х/eanHatchet
1 августа на олимпийском ринге в Париже итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от боя с интерсекс-соперницей из Алжира Иман Хелиф, сообщает Zakon.kz.

Это произошло через 46 секунд после начала поединка. Итальянка подала знак тренеру сразу после первого удара противницы.

От боли и досады Карини расплакалась и заявила, что испугалась за свое здоровье.

"Я вышла на ринг, чтобы почтить своего отца. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради моего здоровья. Меня никогда не били так сильно", – подчеркнула Карини.
Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 06:55

Анджела Карини, фото: gazzetta.it

Ситуацию прокомментировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая также прибыла в столицу Франции, чтобы посмотреть олимпийские соревнования. Она заявила, что "спортсмены, имеющие мужские генетические особенности, не должны допускаться к женским соревнованиям".

"Важно иметь возможность соревноваться на равных, и, с моей точки зрения, это было неравное состязание".Джорджа Мелони

В то же время по мнению Международного олимпийского комитета, уровень тестостерона у Хелиф находится в пределах нормы для женщины. Спортсменка из Алжира получила право участвовать в женских соревнованиях, поскольку прошла тесты на соответствие гендерным критериям.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 06:55

Фото: Х/OliLondonTV

В конце июля от работы на Олимпиаде отстранили комментатора после его сексистского высказывания в эфире финала женской эстафеты по плаванию.

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