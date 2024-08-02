Боксерша из Италии отказалась от боя с трансгендерной соперницей
Это произошло через 46 секунд после начала поединка. Итальянка подала знак тренеру сразу после первого удара противницы.
Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.— Hazel Appleyard (@HazelAppleyard_) August 1, 2024
It is suspected that he BROKE HER NOSE.
Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.
SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb
От боли и досады Карини расплакалась и заявила, что испугалась за свое здоровье.
"Я вышла на ринг, чтобы почтить своего отца. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради моего здоровья. Меня никогда не били так сильно", – подчеркнула Карини.
Анджела Карини, фото: gazzetta.it
Ситуацию прокомментировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая также прибыла в столицу Франции, чтобы посмотреть олимпийские соревнования. Она заявила, что "спортсмены, имеющие мужские генетические особенности, не должны допускаться к женским соревнованиям".
"Важно иметь возможность соревноваться на равных, и, с моей точки зрения, это было неравное состязание".Джорджа Мелони
So che non mollerai, Angela, e so che un giorno guadagnerai con sforzo e sudore quello che meriti. In una competizione finalmente equa. pic.twitter.com/bJ2GfAUTzq— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 1, 2024
В то же время по мнению Международного олимпийского комитета, уровень тестостерона у Хелиф находится в пределах нормы для женщины. Спортсменка из Алжира получила право участвовать в женских соревнованиях, поскольку прошла тесты на соответствие гендерным критериям.
Фото: Х/OliLondonTV
В конце июля от работы на Олимпиаде отстранили комментатора после его сексистского высказывания в эфире финала женской эстафеты по плаванию.