Боксерша из Италии отказалась от боя с трансгендерной соперницей

1 августа на олимпийском ринге в Париже итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от боя с интерсекс-соперницей из Алжира Иман Хелиф, сообщает Zakon.kz.

Это произошло через 46 секунд после начала поединка. Итальянка подала знак тренеру сразу после первого удара противницы.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.



It is suspected that he BROKE HER NOSE.



Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.



SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb — Hazel Appleyard (@HazelAppleyard_) August 1, 2024

От боли и досады Карини расплакалась и заявила, что испугалась за свое здоровье.

"Я вышла на ринг, чтобы почтить своего отца. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради моего здоровья. Меня никогда не били так сильно", – подчеркнула Карини.

Анджела Карини, фото: gazzetta.it

Ситуацию прокомментировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая также прибыла в столицу Франции, чтобы посмотреть олимпийские соревнования. Она заявила, что "спортсмены, имеющие мужские генетические особенности, не должны допускаться к женским соревнованиям".

"Важно иметь возможность соревноваться на равных, и, с моей точки зрения, это было неравное состязание". Джорджа Мелони

So che non mollerai, Angela, e so che un giorno guadagnerai con sforzo e sudore quello che meriti. In una competizione finalmente equa. pic.twitter.com/bJ2GfAUTzq — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 1, 2024

В то же время по мнению Международного олимпийского комитета, уровень тестостерона у Хелиф находится в пределах нормы для женщины. Спортсменка из Алжира получила право участвовать в женских соревнованиях, поскольку прошла тесты на соответствие гендерным критериям.

Фото: Х/OliLondonTV

В конце июля от работы на Олимпиаде отстранили комментатора после его сексистского высказывания в эфире финала женской эстафеты по плаванию.