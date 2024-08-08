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Финалистку Олимпиады сняли с турнира из-за лишнего веса

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 07:17 Фото: Х/dhruv_rathee
7 августа финалистку олимпийского турнира по вольной борьбе Винеш Пхогат из Индии дисквалифицировали из-за 100 г лишнего веса, тем самым лишив ее возможности побороться за золотую медаль, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ESPN India, она должна была биться за главную медаль с соперницей из США в весовой категории до 50 кг. Однако на взвешивании спортсменка набрала примерно на 100 г больше допустимого предела.

По данным источника, вес Пхогат увеличился в течение 6 августа, поскольку она восполняла силы после трех схваток. При этом спортсменке пришлось сбросить около двух кг за ночь: она выполняла упражнения, прыгала со скакалкой в комбинезоне, но смогла согнать вес только до 50,1 кг.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 07:17

Винеш Пхогат, фото: Х/brajeshlive

В социальной сети X премьер-министр Индии в знак поддержки назвал Пхогат "чемпионом среди чемпионов".

"Вы – гордость Индии и источник вдохновения для каждого индийца".Нарендра Моди

В соцсетях развернулась мощная поддержка и от болельщиков спортсменки. Помимо утешительных слов они стали использовать и другие способы утешения.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 07:17

Фото: Х/satishacharya

В этот же день глава румынского правительства высказал обиду организаторам Олимпиады-2024. Он отказался присутствовать на церемонии закрытия из-за лишения Аны Бэрбосу бронзовой медали.

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