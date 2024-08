Финалистку Олимпиады сняли с турнира из-за лишнего веса

Как пишет ESPN India, она должна была биться за главную медаль с соперницей из США в весовой категории до 50 кг. Однако на взвешивании спортсменка набрала примерно на 100 г больше допустимого предела.

По данным источника, вес Пхогат увеличился в течение 6 августа, поскольку она восполняла силы после трех схваток. При этом спортсменке пришлось сбросить около двух кг за ночь: она выполняла упражнения, прыгала со скакалкой в комбинезоне, но смогла согнать вес только до 50,1 кг.

В социальной сети X премьер-министр Индии в знак поддержки назвал Пхогат "чемпионом среди чемпионов".

Vinesh, you are a champion among champions! You are India's pride and an inspiration for each and every Indian.



Today's setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I am experiencing.



At the same time, I know that you epitomise resilience. It has always…