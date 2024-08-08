Финалистку Олимпиады сняли с турнира из-за лишнего веса
Как пишет ESPN India, она должна была биться за главную медаль с соперницей из США в весовой категории до 50 кг. Однако на взвешивании спортсменка набрала примерно на 100 г больше допустимого предела.
По данным источника, вес Пхогат увеличился в течение 6 августа, поскольку она восполняла силы после трех схваток. При этом спортсменке пришлось сбросить около двух кг за ночь: она выполняла упражнения, прыгала со скакалкой в комбинезоне, но смогла согнать вес только до 50,1 кг.
Винеш Пхогат, фото: Х/brajeshlive
В социальной сети X премьер-министр Индии в знак поддержки назвал Пхогат "чемпионом среди чемпионов".
"Вы – гордость Индии и источник вдохновения для каждого индийца".Нарендра Моди
Vinesh, you are a champion among champions! You are India's pride and an inspiration for each and every Indian.— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2024
Today's setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I am experiencing.
At the same time, I know that you epitomise resilience. It has always…
В соцсетях развернулась мощная поддержка и от болельщиков спортсменки. Помимо утешительных слов они стали использовать и другие способы утешения.
Фото: Х/satishacharya
В этот же день глава румынского правительства высказал обиду организаторам Олимпиады-2024. Он отказался присутствовать на церемонии закрытия из-за лишения Аны Бэрбосу бронзовой медали.