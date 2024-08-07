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Глава румынского правительства высказал обиду организаторам Олимпиады-2024

Париж-2024 Отказ от Закрытия, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 16:07 Фото: facebook/Marcel Ciolacu
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отказался присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже из-за лишения представительницы румынской сборной по спортивной гимнастике Ана Бэрбосу бронзовой медали Летних игр, сообщает Zakon.kz.

Новость об отказе поездки в Париж Марчел Чолаку распространил в своей соцсети. Румынскому чиновнику не понравилось отношение организаторов соревнований, которые забрали заслуженную медаль у гимнастки Ана Бэрбосу.  

5 августа румынская спортсменка заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпийских играх-2024. Спустя короткое время судьи пересмотрев оценки, отдали третье место американке Джордан Чайлз. А Бэрбосу осталась без награды.


"Меня не будет на закрытии Олимпиады после скандала в гимнастике, где к нашим спортсменкам отнеслись абсолютно бесчестно. Отнять заработанную добросовестным трудом медаль на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо. Недопустимо, чтобы на таком грандиозном турнире, который пропагандирует уважение, понимание и честную конкуренцию, атлет был жестоко лишен результата своей четырехлетней работы. А то, что сотни миллионов зрителей со всего мира остались, как и мы, румыны, буквально шокированы этой страшной сценой, показывает, что где-то в системе организации этих соревнований что-то не так". Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку

Данный неприятный инцидент произошел 5 августа, где американской гимнастке Джордан Чайлз пересмотрели оценку за вольные упражнения. Она смогла подняться с пятого места на третье, тем самым забрав медаль у румынки Бэрбосу.

Здесь можно отметить, что это не первый пересмотр правил на текущих Олимпийских Играх в Париже. Двукратной олимпийской чемпионке по легкой атлетике, кенийской бегунье Фейт Кипьегон вернули "серебро" спустя сутки после завершения состязаний.

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