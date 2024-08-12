Стало известно, кто представит Казахстан в жамбы ату на Всемирных играх кочевников

Стали известны четверо спортсменов по жамбы ату (конной стрельбе из лука), которые представят Казахстан на грядущих V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане этой осенью, сообщает Zakon.kz.

10 лучших спортсменов Казахстана по жамбы ату приняли участие в отборе, который дает прямые путевки на Всемирные игры кочевников. Лучники соревновались в венгерском, азиатском, тюркском стилях и в стиле жамбы, рассказали 12 августа в пресс-службе Ассоциации национальных видов спорта.

По итогам первое место занял Айтбек Сарыбай, второе место – Абзал Тулыбеков, а последнюю путевку завоевал Ералхан Айкоз. Напомним, чемпион мира Батыр Бексауыт получил прямую путевку на Игры.

"Отбор прошел очень зрелищно. Я думаю, что мы с достоинством защитим честь страны на V Всемирных играх кочевников, мы приложим все усилия, чтобы завоевать победу", – сказал член национальной сборной по жамбы ату Ералхан Айкоз.

Таким образом, сформирована национальная сборная команда Казахстана, которая примет участие в V Всемирных играх кочевников по жамбы ату.

1. Ералхан Айкоз – родился 5 июня 1998 года в селе Майбулак Толебийского района Туркестанской области. Победитель и серебряный призер XVI Чемпионата мира 2021 года в Тегеране.

2. Батыр Бексауыт – родился 8 августа 2001 года в селе Майбулак Толебийского района Туркестанской области. Обладатель первого места на молодежном Чемпионате РК 2021 года, золотой и бронзовый призер Чемпионата Азии в Шымкенте, золотой и бронзовый призер Чемпионата мира в Китае.

3. Айтбек Сарыбай – родился 30 января 1998 года в селе Майбулак Толебийского района Туркестанской области. Победитель и бронзовый призер XV Чемпионата мира 2019 года в Южной Корее, серебряный призер Чемпионата мира в Китае.

4. Абзал Тулыбеков – родился 31 октября 1996 года в Алматинской области. Победитель Чемпионата мира по жамбы ату 2018 года.

В настоящее время спортсмены находятся на учебно-тренировочном сборе, который стартовал 6 августа в предгорьях Алатау и продлится до 18 августа. Учебно-тренировочные сборы были организованы Центром национальных и конных видов спорта Министерства туризма и спорта РК.

"Подготовка нашей национальной сборной идет на высоком уровне. Могу сказать, что мы готовы на 70-80%, при этом еще есть над чем работать. Четверо наших спортсменов получили путевку на участие в V Всемирных играх кочевников, с ними интенсивно работаем. Всемирные игры кочевников – как Олимпиада среди наших национальных видов спорта", – отметил главный тренер национальной сборной по жамбы ату Елдос Бадашев.

Заключительные учебно-тренировочные сборы перед V Всемирными играми кочевников пройдут в Астане с 27 августа по 7 сентября.

Напомним, что республиканская федерация жамбы ату входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав fссоциации входят федерации байге, кокпар, аударыспақ, садақ ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату, JORYQ и др. Возглавляет Ассоциацию национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

Стоит отметить, что V Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 тыс. спортсменов. Генеральным спонсором V Всемирных игр кочевников является отечественная технологическая компания ALAGEUM ELECTRIC, а главным партнером системообразующий универсальный коммерческий банк страны страны – Halyk Bank. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.