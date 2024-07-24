Как и где будут проходить Всемирные игры кочевников в Астане
Как уточнили в акимате города, Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.
В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли шесть столичных объектов:
- стадион "Астана-Арена",
- ипподром "Казанат",
- Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова,
- Ледовый дворец "Алау",
- Легкоатлетический спортивный комплекс "Qazaqstan",
- комплекс "Думан".
На ипподроме "Казанат" и на территории Этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова и в Ледовом дворце "Алау" состоятся состязания по национальным видам борьбы, единоборств и народные игры, в комплексе "Думан" – традиционные интеллектуальные игры. В Легкоатлетическом спортивном комплексе "Qazaqstan" будут располагаться Аккредитационный и Экипировочный центры ВИК.
А мероприятия научной программы Игр пройдут в Национальном музее РК.
Главной площадкой для реализации культурной программы ВИК станет Этноаул "Вселенная кочевников", который расположен на территории в 10 га, примыкающей к ипподрому "Казанат" с юго-западной стороны, также мероприятия в рамках культурной программы дополнительно будут проводиться на различных площадках Астаны (площади, парки, скверы, другие общественные пространства, театры, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставочные павильоны и др.).
Спортивная программа включает состязания по 21 виду спорта:
- Асық ату.
- Ордо.
- Арқан тартыс.
- Бәйге.
- Көкпар.
- Аударыспақ.
- Теңге ілу.
- Қазақ күресі.
- Ашыртмалы аба гюреши.
- Кореш (татарская борьба на поясах).
- Кокборуу.
- Алыш.
- Мас-рестлинг.
- Powerful nomad (состязание силачей).
- Тоғыз құмалақ (тогуз коргоол).
- Мангала.
- Овари.
- Жамбы ату.
- Традиционная стрельба из лука.
- Құсбегілік.
- Кураш (узбекская борьба).
Фото: gov.kz
На Играх будет разыграно порядка 100 комплектов медалей.
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