Как и где будут проходить Всемирные игры кочевников в Астане

В Астане с 8 по 13 сентября 2024 года будут проходить Международные спортивные состязания по этническим видам спорта – V Всемирные игры кочевников (ВИК). В мероприятии примут участие более 2 тыс. участников из 89 стран, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в акимате города, Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.

В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли шесть столичных объектов:

стадион "Астана-Арена",

ипподром "Казанат",

Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова,

Ледовый дворец "Алау",

Легкоатлетический спортивный комплекс "Qazaqstan",

комплекс "Думан".

На ипподроме "Казанат" и на территории Этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова и в Ледовом дворце "Алау" состоятся состязания по национальным видам борьбы, единоборств и народные игры, в комплексе "Думан" – традиционные интеллектуальные игры. В Легкоатлетическом спортивном комплексе "Qazaqstan" будут располагаться Аккредитационный и Экипировочный центры ВИК.

А мероприятия научной программы Игр пройдут в Национальном музее РК.

Главной площадкой для реализации культурной программы ВИК станет Этноаул "Вселенная кочевников", который расположен на территории в 10 га, примыкающей к ипподрому "Казанат" с юго-западной стороны, также мероприятия в рамках культурной программы дополнительно будут проводиться на различных площадках Астаны (площади, парки, скверы, другие общественные пространства, театры, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставочные павильоны и др.).

Спортивная программа включает состязания по 21 виду спорта:

Асық ату. Ордо. Арқан тартыс. Бәйге. Көкпар. Аударыспақ. Теңге ілу. Қазақ күресі. Ашыртмалы аба гюреши. Кореш (татарская борьба на поясах). Кокборуу. Алыш. Мас-рестлинг. Powerful nomad (состязание силачей). Тоғыз құмалақ (тогуз коргоол). Мангала. Овари. Жамбы ату. Традиционная стрельба из лука. Құсбегілік. Кураш (узбекская борьба).

Фото: gov.kz

На Играх будет разыграно порядка 100 комплектов медалей.

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