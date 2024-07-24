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Как и где будут проходить Всемирные игры кочевников в Астане

Как и где будут проходить Всемирные игры кочевников в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 09:48 Фото: gov.kz
В Астане с 8 по 13 сентября 2024 года будут проходить Международные спортивные состязания по этническим видам спорта – V Всемирные игры кочевников (ВИК). В мероприятии примут участие более 2 тыс. участников из 89 стран, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в акимате города, Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.

В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли шесть столичных объектов:

  • стадион "Астана-Арена",
  • ипподром "Казанат",
  • Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова,
  • Ледовый дворец "Алау",
  • Легкоатлетический спортивный комплекс "Qazaqstan",
  • комплекс "Думан".

На ипподроме "Казанат" и на территории Этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова и в Ледовом дворце "Алау" состоятся состязания по национальным видам борьбы, единоборств и народные игры, в комплексе "Думан" – традиционные интеллектуальные игры. В Легкоатлетическом спортивном комплексе "Qazaqstan" будут располагаться Аккредитационный и Экипировочный центры ВИК.

А мероприятия научной программы Игр пройдут в Национальном музее РК.

Главной площадкой для реализации культурной программы ВИК станет Этноаул "Вселенная кочевников", который расположен на территории в 10 га, примыкающей к ипподрому "Казанат" с юго-западной стороны, также мероприятия в рамках культурной программы дополнительно будут проводиться на различных площадках Астаны (площади, парки, скверы, другие общественные пространства, театры, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставочные павильоны и др.).

Спортивная программа включает состязания по 21 виду спорта:

  1. Асық ату.
  2. Ордо.
  3. Арқан тартыс.
  4. Бәйге.
  5. Көкпар.
  6. Аударыспақ.
  7. Теңге ілу.
  8. Қазақ күресі.
  9. Ашыртмалы аба гюреши.
  10. Кореш (татарская борьба на поясах).
  11. Кокборуу.
  12. Алыш.
  13. Мас-рестлинг.
  14. Powerful nomad (состязание силачей).
  15. Тоғыз құмалақ (тогуз коргоол).
  16. Мангала.
  17. Овари.
  18. Жамбы ату.
  19. Традиционная стрельба из лука.
  20. Құсбегілік.
  21. Кураш (узбекская борьба).
Как и где будут проходить Всемирные игры кочевников в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 09:48

Фото: gov.kz

На Играх будет разыграно порядка 100 комплектов медалей.

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22 июня 2024 года сообщалось, что V Всемирные игры кочевников пройдут под патронажем ЮНЕСКО.

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