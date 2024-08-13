Эксперт: Затраты на спорт не соответствуют выступлению казахстанцев на Олимпиадах

Исполнительный директор фонда "Zertteu Research Institute" Шолпан Айтенова сопоставила размеры финансирования спорта в Казахстане с результатами казахстанских спортсменов на прошедших летних и зимних Играх, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Шолпан Айтенова отметила, что с 1998 года затраты госбюджета на спорт в Казахстане выросли в 10 раз, при этом значительных улучшений результатов страны в олимпийских видах спорта не наблюдается.

Самыми успешными для страны стали Олимпиады в Лондоне (2012) и Рио (2016), где казахстанская сборная завоевала 11 и 17 медалей соответственно, в том числе за счет спортсменов, которые проходили подготовку в других странах.

В 2012 году затраты госбюджета составили около 6,3 трлн тенге, а в 2016 – 9,4 трлн тенге.

Для сравнения, в 1996 году Казахстан также завоевал 11 медалей, из которых три – золотые. Тогда бюджет составлял всего 280 млрд тенге.

В 2024 году на Олимпийских играх в Париже Казахстан завоевал всего 7 медалей: три бронзовых медали, три серебряных и одну золотую. И это при бюджете свыше 30 трлн тенге.

Шолпан Айтенова считает, что такое несоответствие финансирования с конечными результатами спортивных состязаний вызвано отсутствием четкой стратегии развития массового и олимпийского спорта.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что бокс могут вычеркнуть из списка Олимпийских видов спорта уже на следующих играх в Лос-Анджелесе.