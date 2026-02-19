Как выступили казахстанцы 18 февраля на Олимпиаде-2026

Фото: Instagram/milanocortina2026

18 февраля на XXV зимних Олимпийских играх-2026 в Италии казахстанские спортсмены участвовали в лыжных гонках, горнолыжном спорте, фристайл-акробатике и шорт-треке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в квалификации командного спринта свободным ходом выступили казахстанские лыжницы Надежда Степашкина и Дарья Ряжко. Степашкина и Ряжко финишировали с результатом 7:14.61, заняв 17-место. Для выхода в финал необходимо было попасть в отборе в число 15-ти лучших команд.

и финишировали с результатом 7:14.61, заняв 17-место. Для выхода в финал необходимо было попасть в отборе в число 15-ти лучших команд. Казахстанские лыжники Амиргали Муратбеков и Наиль Башмаков заняли 27 место с результатом 6:35,34 в квалификации командного спринта.

и заняли 27 место с результатом 6:35,34 в квалификации командного спринта. В женском слаломе казахстанская горнолыжница Александра Скороходова в первом же заезде сошла с дистанции.

в первом же заезде сошла с дистанции. В соревнованиях по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла 21 место.

заняла 21 место. Лидер мужской команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша занял седьмое место на дистанции 500 метров. Казахстанец Абзал Ажгалиев дошел до четвертьфинала. Ранее стало известно, кто из казахстанцев выступит 19 февраля на Олимпиаде-2026.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: