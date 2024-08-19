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Холанд принес победу "Манчестер Сити" в сотом матче за клуб

Футбол Победа 100 матчей, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 10:55 Фото: Instagram/mancity
Норвежский форвард английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил свой первый гол в новом сезоне. Это случилось поздно вечером 18 августа 2024 года, когда он вышел на поле против "Челси", и к этому времени у него накопилось 100 игр в майке "горожан", сообщает Zakon.kz.

Данное событие произошло в рамках первого тура английской Премьер-лиги на "Стэмфорд Бридж", где "аристократы" принимали "Сити".

Нападающий "горожан" Холанд воспользовался своим шансом и передачей Бернарду Сильва, открыв счет на 18-й минуте поединка. А Матео Ковачич во втором тайме увеличил счет до 2:0.

Игра в Лондоне стала для норвежца 100-й в составе "Сити". За этот промежуток времени он набрал 106 очков, 91 гол плюс 15 передач.

Всего голевая копилка Холанда на уровне АПЛ насчитывает 64 мяча в 67 матчах АПЛ.

"Три очка – отличное начало, на старте всегда тяжело. Я не чувствую себя идеально, пока не в лучшей своей форме. Думаю, это был действительно хороший гол. Помню, как в прошлом году вратарь сделал отличный сэйв после моего удара, и это долгое время раздражало меня. Лучшие игроки лучше всего справляются с простейшими вещами. Удар правой и передача левой – это важно. Пеп постоянно говорит мне об этом. Хочу получать больше результативных передач и становиться лучше как игрок".Эрлинг Холанд

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS) назвала Эрлинга Холанда лучшим футболистом 2023 года.

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