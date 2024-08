Холанд принес победу "Манчестер Сити" в сотом матче за клуб

Данное событие произошло в рамках первого тура английской Премьер-лиги на "Стэмфорд Бридж", где "аристократы" принимали "Сити".

Нападающий "горожан" Холанд воспользовался своим шансом и передачей Бернарду Сильва, открыв счет на 18-й минуте поединка. А Матео Ковачич во втором тайме увеличил счет до 2:0.

Игра в Лондоне стала для норвежца 100-й в составе "Сити". За этот промежуток времени он набрал 106 очков, 91 гол плюс 15 передач.

67 Premier League appearances 👏

64 goals 👏



Erling Haaland has opened the scoring for Man City at Chelsea! #BBCFootball #CHEMCI #PL pic.twitter.com/VPdwzKHzmM