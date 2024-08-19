Холанд принес победу "Манчестер Сити" в сотом матче за клуб
Данное событие произошло в рамках первого тура английской Премьер-лиги на "Стэмфорд Бридж", где "аристократы" принимали "Сити".
Нападающий "горожан" Холанд воспользовался своим шансом и передачей Бернарду Сильва, открыв счет на 18-й минуте поединка. А Матео Ковачич во втором тайме увеличил счет до 2:0.
Игра в Лондоне стала для норвежца 100-й в составе "Сити". За этот промежуток времени он набрал 106 очков, 91 гол плюс 15 передач.
67 Premier League appearances 👏— BBC Sport (@BBCSport) August 18, 2024
64 goals 👏
Erling Haaland has opened the scoring for Man City at Chelsea! #BBCFootball #CHEMCI #PL pic.twitter.com/VPdwzKHzmM
Всего голевая копилка Холанда на уровне АПЛ насчитывает 64 мяча в 67 матчах АПЛ.
"Три очка – отличное начало, на старте всегда тяжело. Я не чувствую себя идеально, пока не в лучшей своей форме. Думаю, это был действительно хороший гол. Помню, как в прошлом году вратарь сделал отличный сэйв после моего удара, и это долгое время раздражало меня. Лучшие игроки лучше всего справляются с простейшими вещами. Удар правой и передача левой – это важно. Пеп постоянно говорит мне об этом. Хочу получать больше результативных передач и становиться лучше как игрок".Эрлинг Холанд
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS) назвала Эрлинга Холанда лучшим футболистом 2023 года.