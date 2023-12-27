Норвежца Холанда назвали лучшим футболистом 2023 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFHHS) огласила итоги голосования за звание лучшего футболиста 2023 года. Лидером стал форвард британского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, сообщает Zakon.kz.

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Норвежский нападающий занял первое место по итогам голосования, набрав в сумме 208 баллов. За текущий год Холанд добился невероятных титулов со своей командой и всевозможных наград личного масштаба. Он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, АПЛ, клубного ЧМ-2023, Суперкубка УЕФА и Кубка Англии. При этом 23-летний талантливый нападающий всегда входил в рейтинг лучших бомбардиров мира, выступая как на уровне сборной, так и за клуб.





Фото: Instagram/k.mbappe

За Эрлингом Холандом в списке лучших следуют француз Килиан Мбаппе (105 очков) и аргентинец Лионель Месси (85 очков). Капитан "Интер Майами" ранее получал премию IFFHS уже 14 раз за всю карьеру.

Кроме вышеназванных игроков, в топ-10 лучших футболистов сумели войти:

4. Родри ("Манчестер Сити") – 55 баллов.

5. Джуд Беллингем ("Реал") – 34.

6. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 27.

7. Гарри Кейн ("Бавария") – 18.

8. Бернарду Силва ("Манчестер Сити") – 9.

9. Винисиус Жуниор ("Реал") – 8.

10. Лаутаро Мартинес ("Интер") – 7.





Фото: Instagram/marcovanbasten

Ежегодную премию IFFHS лучшему футболисту мира присуждают с 1988 года. Первым ее обладателем стал знаменитый голландский форвард Марко Ван Бастен, который получил приз еще и в 1989 году. А через год премии удостоился немецкий защитник Лоттар Матеус.

Ранее Эрлинга Холанда уже один раз признали лучшим футболистом 2023 года: он занял первое место в рейтинге, составленном британским журналом FourFourTwo.