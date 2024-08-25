Казахстанская спортсменка завоевала "бронзу" в гребле на каноэ-одиночке на ЧМ в Самарканде

Казахстанская спортсменка Мария Бровкова стала бронзовой призеркой чемпионата мира на неолимпийских дистанциях, который проходит в Самарканде, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-служба Национального олимпийского комитета, Мария показала третий результат в гребле на каноэ-одиночке на дистанцию 500 м. "Золото" выиграла украинская каноистка Людмила Лузан, "серебро" – у Марии Майяр из Чили.

Ранее сообщалось, что в столице Иордании Аммане прошел чемпионат мира по видам борьбы среди молодежи до 17 лет. Казахстанские борцы завоевали там серебряную и бронзовую медали.