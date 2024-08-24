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Казахстанские вольники завоевали "серебро" и "бронзу" на ЧМ в Иордании

ЧМ в Иордании, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 02:19 Фото: НОК РК
В столице Иордании Аммане прошел чемпионат мира по видам борьбы среди молодежи до 17 лет. Казахстанские борцы завоевали там серебряную и бронзовую медали, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, 24 августа 2024 года стало известно, что казахстанский вольник Едиге Касымбек (110 кг) стал серебряным призером. В финале он отдал "золото" американцу Майклу Мокко.

Параллельно с этим Бакдаулет Акимжан (до 65 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира по видам борьбы среди молодежи до 17 лет. В поединке за бронзовую награду он одержал победу над грузинским борцом Рати Ревазашвили.

Ранее сообщалось, что в Астане на "Сайран арене" 24 августа сборные Казахстана и Таджикистана по футзалу провели второй товарищеский матч.

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