В США установлен мировой рекорд по продаже спортивной вещи

Футболка клуба главной лиги бейсбола (МЛБ) "Нью-Йорк Янкис", в которой играл легендарный аутфилдер и питчер Бэйб Рут, побила рекорд самого дорогого спортивного предмета, проданного на аукционе, сообщает Zakon.kz.

Этот раритет бейсбольной экипировки был продан за 24,1 млн долларов на одном из аукционов в США, что означает появление нового мирового рекорда. Онлайн-продажа продлилась несколько недель, и теперь рекордом владеет футболка Бамбино, это прозвище легендарного бейсболиста Бэйба Рута.

Футболка Рута в два раза превысила по стоимости прежнего рекордсмена – карточку с изображением еще одного игрока "Янкиз" – Микки Мэнтла. Тот товар был продан за 12,6 млн в августе 2022 года.

Бэйб Рут надевал эту футболку во время исторического матча против "Чикаго Кабс" в финале Мировой серии в 1932 году.

Здесь нужно отметить, что на третьей строчке самых дорогих спортивных вещей мира стоит майка знаменитого Майкла Джордана.

Майка легендарного баскетболиста, в которой он играл последний раз за "Чикаго Буллс", семь лет назад была продана за 173 тыс. долларов. Ныне она стоит 10 млн долларов.