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Министр спорта хочет вернуть в Казахстан тренера, который принес олимпийские медали другой стране

Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 04:38 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел совещание по итогам выступления сборной Казахстана на Олимпиаде в Париже. На коллегии ведомства он поручил повысить квалификацию казахстанских тренеров и судей, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, министр заявил о необходимости возвращения в страну отечественных специалистов, которые успешно работают в других странах.

"Аккредитованным республиканским федерациям разработать единый стандарт подготовки спортсменов и обеспечить проведение курсов повышения квалификации тренеров и судей в соответствии с современными методиками. Внести предложения по привлечению к работе иностранных специалистов спорта, отечественных тренеров, успешно работающих в иностранном государстве, а также по новым подходам, внедряемым в систему спортивного образования".Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев

Спортивные журналисты подозревают, что министр намекает на Есбола Султанова, под руководством которого сборная Туниса по таэквондо завоевала одну золотую и бронзовую медали Олимпийских игр в Париже.

Ранее стало известно, что Паралимпийские игры-2024 официально стартовали в Париже.

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