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Хоккеисты Казахстана одержали вторую победу в решающей квалификации на ОИ-2026

квалификация на ОИ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 19:38 Фото: пресс-служба НОК РК
Сборная Казахстана по хоккею взяла вторую победу в решающей квалификации на Олимпиаду-2026. Она обыграла сборную Австрию со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Шайбы забросили Дмитрий Бреус и Темирлан Гайтамиров.

1 сентября казахстанцы сыграют за путевку на зимнюю Олимпиаду-2026 с хозяевами турнира – Словакией. Начало матча – в 21:00

Ранее сборная Казахстана по хоккею взяла первую победу в решающей квалификации на Олимпиаду-2026. В стартовом матче она обыграла хоккеистов Венгрии со счетом 5:2.

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