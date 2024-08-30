Хоккеисты Казахстана одержали вторую победу в решающей квалификации на ОИ-2026

Фото: пресс-служба НОК РК

Сборная Казахстана по хоккею взяла вторую победу в решающей квалификации на Олимпиаду-2026. Она обыграла сборную Австрию со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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