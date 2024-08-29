Первую победу в решающей квалификации на ОИ-2026 взяли хоккеисты Казахстана

Сборная Казахстана по хоккею взяла первую победу в решающей квалификации на Олимпиаду-2026. В стартовом матче они обыграли хоккеистов Венгрии со счетом 5:2, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, счет открыли игроки нашей команды, первую шайбу забросил Никита Михайлис.

В начале второго периода противники сравняли счет, однако Дмитрий Бреус довольно скоро вывел команду вперед. Укрепил позиции сборной Казахстана Максим Мухаметов, также забив гол во втором периоде. Венгры ответили еще одной шайбой.



В третьем периоде Никита Михайлис отправил в ворота Венгрии еще две шайбы, оформив хет-трик.



Сборная Казахстана одержала победу со счетом 5:2.

Далее казахстанцам предстоит играть с хоккеистами из Австрии. Встреча запланирована на 30 августа в 17:00.

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