Австралийский подросток установил личный рекорд по бегу на чемпионате мира

По информации Sky News, австралийский юноша Гоут Гоут, которого называют вторым Усэйном Болтом из-за его сенсационных спринтов, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет.

16-летний юноша, родившийся в Брисбене после того, как его родители переехали из Южного Судана, установил новый личный рекорд – 20,60 секунды в финальном забеге на 200 метров в Лиме, Перу.

The 100m champ becomes the 200m champ ‼️



🇿🇦's Bayanda Walaza is the sprint king of Lima 👑#WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/0fw3txwkHW