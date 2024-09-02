Подросток австралийского города Подагра установил личный рекорд – 20,60, пробежав на 0,01 секунды быстрее легендарного спринтера Усэйна Болта, когда он принимал участие в забеге в 2002 году, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, австралийский юноша Гоут Гоут, которого называют вторым Усэйном Болтом из-за его сенсационных спринтов, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет.

16-летний юноша, родившийся в Брисбене после того, как его родители переехали из Южного Судана, установил новый личный рекорд – 20,60 секунды в финальном забеге на 200 метров в Лиме, Перу.

The 100m champ becomes the 200m champ ‼️



🇿🇦's Bayanda Walaza is the sprint king of Lima 👑#WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/0fw3txwkHW – World Athletics (@WorldAthletics) August 31, 2024

Он занял второе место, уступив лишь 18-летнему южноафриканцу Баянде Валаз (20,54). Третьим стал британский спринтер Джейк Одей-Джордан, завоевавший бронзовую медаль со временем 20,81 секунды.

Болту, которому на тот момент было всего 16 лет, удалось пробежать за 20,61 секунды, когда он принимал участие в этом мероприятии в 2002 году. Это значит, что Гоут пробежал на 0,01 секунды быстрее, чем время Болта в 2002 году.

К сожалению, не все стремления спортсменов заканчиваются победами. Сборная Казахстана по хоккею 1 сентября потерпела поражение в решающем матче против Словакии и не смогла взять квоту на Олимпиаду-2026.

