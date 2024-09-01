Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Словакии в матче за путевку на Олимпиаду-2026

Казахстан – Словакия , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 23:23 Фото: icehockey.kz
Сборная Казахстана по хоккею 1 сентября потерпела поражение в решающем матче против Словакии и не смогла взять квоту на Олимпиаду-2026, сообщает Zakon.kz.

Казахстан уступил со счетом 1:3.

Счет в матче открыл Роберт Лантоши, после чего Павол Регенда и Адам Лишка увеличили преимущество своей команды. Казахстанская сборная смогла ответить только один раз — Никита Михайлис точно забросил шайбу.

Словацкая сборная благодаря этой победе получила возможность сыграть на Олимпиаде в Милане. До этого матча у обеих команд было по шесть очков, поэтому эта встреча стала решающей.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по хоккею взяла вторую победу в решающей квалификации на Олимпиаду-2026. Она обыграла сборную Австрию со счетом 2:1.

Читайте также

Парфенов
Парфенов покидает пост главного тренера футбольного клуба "Актобе"
Кикбоксинг
20 кикбоксеров Казахстана стали чемпионами мира в Будапеште
Паралимпийские игры
Париж-2024: Зульфия Габидуллина и другие спортсмены в программе 1 сентября
Диана Абдуллаева
Казахстан Словакия 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: