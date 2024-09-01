Сборная Казахстана по хоккею проиграла Словакии в матче за путевку на Олимпиаду-2026

Сборная Казахстана по хоккею 1 сентября потерпела поражение в решающем матче против Словакии и не смогла взять квоту на Олимпиаду-2026, сообщает Zakon.kz.

Казахстан уступил со счетом 1:3.

Счет в матче открыл Роберт Лантоши, после чего Павол Регенда и Адам Лишка увеличили преимущество своей команды. Казахстанская сборная смогла ответить только один раз — Никита Михайлис точно забросил шайбу.

Словацкая сборная благодаря этой победе получила возможность сыграть на Олимпиаде в Милане. До этого матча у обеих команд было по шесть очков, поэтому эта встреча стала решающей.



Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по хоккею взяла вторую победу в решающей квалификации на Олимпиаду-2026. Она обыграла сборную Австрию со счетом 2:1.